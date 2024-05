Die positive Wirkung der Nvidia Zahlen war nur von kurzer Dauer. Am Nachmittag zeigten die Märkte eine dramatische Kehrtwende. Martin erklärt was da los war. Schwächster Wert im Dow war die Aktie von Boeing, wo die fundamentale Lage weiter denkbar schlecht ist. Die Aktie von Deckers Outdoor springt dagegen nachbörslich auf ein neues Rekordhoch. Martin zeigt die nächsten Ziele. Eine wichtige Änderung im Musterdepot wurde ebenfalls vorgenommen. Schuld ist der Überflieger Nvidia - weitere Infos dazu in der heutigen Sendung.

