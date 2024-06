Dax-Widerstand: 18.850 18.900 Dax-Unterstützung: 18.530 18.362

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Dax Chartanalyse lautete wie folgt:

Gelingt ein Anstieg per Stundenschluss über 18.530 Punkte, wäre der Weg frei für eine neue größere Kaufwelle in Richtung des bisherigen Wochenhochs knapp unterhalb der 18.700er-Marke.

Der Dax knackte am späten Vormittag den angesprochenen Widerstand und brachte die avisierte Kaufwelle. Diese führte den Index heute Vormittag auf ein neues Wochenhoch, im Anschluss gab es weitere Anschlusskäufe auf der Oberseite Richtung 18.800-Punkte-Marke, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick:

Mit dem Anstieg über 18.530 war der Weg frei für eine größere Kaufwelle. Diese hat auf der Oberseite durchaus noch weiteres Potenzial bis in den Bereich 18.850 bis 18.900 Punkte, sogar neue Allzeithochs nördlich der 18.900er-Marke sind nun wieder in Reichweite.

Diese Levels könnten durchaus im heutigen Handelsverlauf noch erreicht werden. Der Grund: Am Nachmittag steht der mit Spannung erwartete Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) auf dem Kalender. Senkt die Zentralbank um Präsidentin Christine Lagarde die Zinsen, könnte das durchaus noch einmal zu einem Euphorieschub führen. Der dürfte dann allerdings nicht lange anhalten: Die Rally seit dem Wochentief hat dann doch schon einiges vorweggenommen.

Technische Unterstützungen liegen bei 18.700 Punkte und bei 18.530 Punkten. Ein Stundenschluss unter 18.700 Punkten wäre ein erstes Warnsignal für die Käufer. Bis dahin haben aus charttechnischer Sicht tendenziell die Optimisten das bessere Blatt-

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DJ64PN von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 06.06.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 16.662 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DQ16F1 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 06.06.2024), die K.o.-Schwelle bei 20.366 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.