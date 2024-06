Goldpreis vor US-Arbeitsmarktdaten unter Druck – EZB-Effekt verfliegt

Wenige Stunden vor Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten befinden sich Gold-Anleger auf der Hut. Zu groß ist offensichtlich die Sorge, dass sich der Arbeitsmarkt robuster zeigt als erwartet. In diesem Zusammenhang könnte die US-Fed weiterhin schlagkräftige Argumente in den Händen halten, um das Leitzinsniveau länger hochzuhalten als gedacht. Die Freude über die jüngste EZB-Leitzinssenkung dürfte zunächst wieder einer nüchternen Betrachtungsweise weichen.

Anleger hoffen auf Eintrübung des US-Jobmarkts – ADP fallen schwächer aus als gedacht

Mit großer Spannung blicken Anleger am heutigen Freitagnachmittag auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) um 14:30 Uhr. Sollte der Jobbericht schwächer ausfallen als gedacht, könnte dies die Zinssenkungsfantasien der Investoren möglicherweise forcieren. Fachleute erwarten neuesten Prognosen zufolge ein Stellenplus von 185.000 Einheiten für den Monat Mai, nach 175.000 Einheiten im April.

Aktuelle Webinare:

Titel Datum Startzeit Dauer Registrieren Preis, Volumen, Volatilität – Drei essentielle Faktoren des Tradings 6.6.2024 18:30 45 Minuten Registrieren Marktstrategien mit Chartanalyse: Praxis-Webinar mit IFTA-Präsident 19.6.2024 18:30 45 Minuten Registrieren