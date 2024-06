Nach der Europawahl ist der Dax am Montag zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai gefallen. Vor allem die Aussicht auf baldige Neuwahlen zur Nationalversammlung in Frankreich sorgte für Unsicherheit unter Investoren und belastete die Aktienkurse.

Der deutsche Leitindex schloss 0,3 Prozent niedriger bei 18.495 Zählern. Damit konnte der Dax anfänglich höhere Verluste im späten Handel eingrenzen. Der MDax mit den mittelgroßen Werten verlor 0,45 Prozent auf 26.741 Punkte.

Erneuerbare-Energien-Branche nach Wahl unter Druck

In Deutschland sorgte am Montag das schlechte Abschneiden der aktuellen Regierungskoalition bei der am Wochenende abgehaltenen Wahl zum Europäischen Parlament für Aufsehen. "Die Ampel-Parteien haben mit einem Stimmenanteil von kumuliert unter einem Drittel einen klaren Denkzettel erhalten", hieß es in einem Kommentar der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Ohne die Perspektive einer Fortsetzung der Koalition über 2025 hinaus dürften ihre inneren Differenzen weiter zu- und ihre Entscheidungsstärke weiter abnehmen, wird dort gemutmaßt.

Die Grünen als Treiber der deutschen Energiewende mussten bei der Europawahl am Sonntag deutlich Federn lassen. Ihr Stimmanteil rutschte von über 20 Prozent auf 11,9 Prozent ab. Für die Papiere des Windkraft-Anlagenbauers Nordex ging es vor diesem Hintergrund bis zum Handelsschluss auf Xetra um 2,6 Prozent bergab. Auch beim Dax-Konzern RWE und dem Solar-Spezialisten SMA wurden die Belastungen mit Kursverlusten von 1,7 respektive 1,9 Prozent deutlich.

Süss Microtec mit neuem Rekordhoch

Die Aktien des Halbleiter-Ausrüsters Süss Microtec dagegen sind an der Börse weiter gefragt und erreichten am Montag ein neues Rekordhoch. Für die im Nebenwerte-Index SDax notierten Papiere ging es auf bis zu 62,50 Euro nach oben. Mit diesem Kurs ging die Aktie auch aus dem Xetra-Handel. Sie übertraf damit das alte Rekordhoch aus den Zeiten des Techbooms zur Jahrtausendwende.

Die 62,50 Euro bedeuteten ein Plus von 2,5 Prozent - und das in einem insgesamt nach der Europawahl schwachen Gesamtmarkt. Damit bringt es Süss mittlerweile auf einen Börsenwert von rund 1,2 Milliarden Euro. Anleger setzen weiter auf Geschäftsaussichten des Tech-Unternehmens in Sachen Künstliche Intelligenz (KI).

Zudem hatte das Unternehmen im Januar den Verkauf seiner schwächelnden Sparte rund um Mikrolinsen und -optikprodukte abgeschlossen. Dadurch will der Chipausrüster profitabler werden. Hauck Aufhäuser Investment Banking hob das Kursziel für Süss Microtec am Freitag von 58 auf 63 Euro an und beließ die Einstufung auf "Buy". Stärke und Länge des Boomthemas KI würden immer noch unterschätzt, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer Studie. Der Experte hob auch seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2026 um bis zu neun Prozent. (mit Material von dpa-AFX)