Die Wahlergebnisse der Europawahl belasten heute den gesamten europäischen Markt. In Frankreich sind die Verluste besonders stark, aber auch in Deutschland leidet der Markt, insbesondere Unternehmen aus dem Sektor erneuerbare Energien. So kommt auch die Aktie des Windkraft-Anlagenbauers Nordex unter Druck. Tesla reduziert in Deutschland schon wieder die Preise und kündigt Produktions-Stopps an. Das macht keinen guten Eindruck. Bei Apple steht die Entwicklerkonferenz heute im Fokus. Martin gibt einen Einblick in das, was von Seiten der Investoren erwartet wird.

