Nach leichten Verlusten zur Wochenmitte dürfte der Dax am Donnerstag seinen Erholungsversuch fortsetzen. Richtungsweisende Impulse fehlen aber nach wie vor, da am Vortag in den USA die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen blieben. In Asien geht es an diesem Morgen tendenziell etwas abwärts.

Zudem stehen an diesem Tag keine richtungsweisenden Konjunkturdaten auf der Agenda. Interessant dürften allenfalls die Zinssignale aus Großbritannien und der Schweiz sein. Auch in Norwegen wird über die Leitzinsen entschieden. Aus den Reihen der US-Zentralbank Fed wollen sich im Laufe des Tages einige Vertreter zu Wort melden.

Rund eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax mit 18.121 Punkten einen 0,3 Prozent höheren Auftakt. Damit würde sich der deutsche Leitindex etwas weiter von der runden Marke von 18.000 Punkten absetzen, unter die er am Freitag zeitweise gefallen war. Etwas darunter verläuft auch die derzeit von charttechnisch interessierten Anlegern viel beachtete 100-Tage-Linie, die derzeit als ein wichtiger mittelfristiger Trendindikator für das Börsenbarometer gilt. Das Wochenhoch im Dax lag am Dienstag bei 18.214 Punkten.

Einzelwerte im Überblick

Unternehmensseitig dürfte es auch erst einmal ruhig zugehen. Kurstreiber für Einzelaktien gibt es kaum. Bewegen könnte, dass die Investmentbank Stifel ihr Kaufurteil für die Aktie der Lufthansa gestrichen hat. Die Aktie der Fluggesellschaft wird nun mit Neutral bewertet, das Kursziel wurde von 11 auf 7 Euro gesenkt. Auf der Handelsplattform Tradegate verlor das Papier im Vergleich zum Xetra-Schluss am Mittwoch 1,2 Prozent.

"Bevor es besser wird, wird es erst einmal schlechter", überschrieb Analyst Johannes Braun seine Studie zur Lufthansa. Kurzfristig trübe Aussichten überschatteten die mittelfristig immer noch guten Perspektiven. Braun verwies auf Nachwirkungen der Streiks aus dem ersten Quartal und auf Lieferverzögerungen bei der Boeing 787. Der Experte rechnet mit einem operativen Halbjahresergebnis deutlich unter den Erwartungen und kappte seine Jahresprognose.

Analystin Annick Maas vom US-Analysehaus Bernstein Research hob unterdessen das Kursziel für CTS Eventim an. Sie bekräftigte zugleich ihr Outperform-Urteil und erwartet im August, zur Veröffentlichung der Halbjahreszahlen des Dienstleiters der Unterhaltungsbranche, eine Anhebung der Jahresziele. Die Aktie stieg vorbörslich um 1,0 Prozent.

Einen Blick wert sein könnten auch die Aktien der Deutschen Bank die sich auf Tradegate allerdings nicht verändert zeigten. So berichtet die Financial Times unter Berufung auf Insider, dass das Finanzinstitut seine Ausgaben für externe Berater im Bereich vermögender Privatkunden um 70 Prozent gekürzt habe und dies auch dauerhaft so bleiben solle. "Eine gute Sache", sagte ein Händler dazu, "doch sollte das die Aktie nicht sonderlich bewegen."

Kein Handel an der Wall Street

Gestern gab es an der Wall Street wegen des Juneteenth-Feiertages keinen Handel.

Asiens Börsen ohne Tendenz

Die Anleger an den wichtigsten Aktienmärkten Asiens haben sich am Donnerstag zurückgehalten. Entscheidende Impulse fehlten.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.625 +0,14 Prozent Hang Seng 18.358 -0,39 Prozent CSI 300 3.518 -0,28 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs Veränderung Bund-Future 132,28 -0,11 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,408 +0,17 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,251 +2,40 Prozent

Devisen: Euro stabil über 1,07 US-Dollar

Im Tagesverlauf stehen einige Entscheidungen von Notenbanken auf dem Programm. In Großbritannien, der Schweiz und Norwegen beraten die Währungshüter über ihre geldpolitische Ausrichtung. Aus den Reihen der US-Zentralbank Fed wollen sich im Laufe des Tages einige Vertreter zu Wort melden.

An Konjunkturdaten stehen überwiegend Zahlen aus der zweiten Reihe mit meist geringerer Marktrelevanz auf dem Programm. Von größerem Interesse dürften jedoch die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt sein, da sie für den Kurs der Federal Reserve von Belang sind.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0741 -0,02 Prozent USD / JPY 158,16 +0,05 Prozent EUR / JPY 169,90 +0,03 Prozent

Ölpreise treten am Morgen auf der Stelle

Aktuell notieren die Erdölpreise in etwa auf dem höchsten Niveau seit Anfang Mai. Seit Jahresanfang haben sie rund zehn Prozent zugelegt. Das nach wie vor knappe Angebot des Ölkartells Opec+ sorgt für Preisauftrieb. Allerdings wollen einige Förderstaaten ihr Angebot ab Herbst etwas ausweiten.

Im Tagesverlauf dürften die Marktteilnehmer auf Lagerdaten aus den USA achten. Das Energieministerium veröffentlicht seine wöchentlichen Zahlen am Nachmittag feiertagsbedingt einen Tag später als gewöhnlich. Der private Verband American Petroleum Institute (API) hatte in dieser Woche einen Zuwachs der landesweiten Rohölstände gemeldet.

Sorte Preis Veränderung Brent 85,11 USD +0,04 USD WTI 80,52 USD -0,12 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 262 (254) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 191 (202) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 95 (93) EUR - 'OUTPERFORM'

- STIFEL SENKT LUFTHANSA AUF 'HOLD' - ZIEL 7 EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR GENERAL MOTORS AUF 61 (58) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 4070 (4000) CHF - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT THALES AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 167 EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 3360 (3460) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT SSP GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 180 (280) PENCE

- CITIGROUP SENKT ABB AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 51 CHF

- CITIGROUP STARTET HUHTAMAKI OYJ MIT 'BUY' - ZIEL 47 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 545 (524) PENCE - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 305 (310) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC HEBT KLEPIERRE AUF 'BUY' - ZIEL 30 EUR

- JEFFERIES HEBT BCP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 0,48 (0,25) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR LINDE AUF 523 (485) USD - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 135 (120) CHF - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY HEBT ASM INTERNATIONAL AUF 'OVERWEIGHT' (E-W) - ZIEL 800(525)EUR

- MORGAN STANLEY SENKT VAT GROUP AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 530 CHF

- UBS HEBT LAND SECURITIES AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 730 (685) PENCE

- UBS HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 4250 (3900) CHF - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT RYANAIR AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 20 (24) EUR

- WDH/RBC SENKT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 26 (31) EUR - 'OUTPERFORM'

Termine Unternehmen

08:00 FRA: Danone, Kapitalmarkttag (zweiter und letzter Tag)

09:30 DEU: Befesa, Hauptversammlung, Luxemburg

10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online)

13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung

14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung

15:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung

15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung

17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung

Termine Konjunktur

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 6/24

06:30 CHE: SNB: Bericht zu Finanzstabilität 2023

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/24

08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/24

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 5/24

08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 5/24

08:30 CHE: BFS: Baupreisindex

09:30 CHE: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK)

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 POL: Industrieproduktion 5/24

10:00 POL: Erzeugerpreise 5/24

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 6/24

14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/24

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 6/24

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/24 (vorläufig)

17:00 USA: EIA Ölbericht

Redaktion onvista/dpa-AFX