Ethereum: US-SEC lässt erstmals Ether-Spot-ETFs zu – Handel soll heute starten

Wie aus Unterlagen und Erklärungen von Vermögensverwalten hervorgeht, hat die SEC erstmals in der US-Geschichte sogenannte börsengehandelte ETFs auf Grundlage von Ether zugelassen. Demnach solle der Handel am heutigen Dienstag beginnen. Die Marktreaktion fällt überschaubar aus, da Anleger die finale Zulassung im Vorfeld antizipiert haben dürften. Erst auf mittelfristige Sicht könnte sich die Wirkung der jüngst zugelassenen Anlagevehikel entfalten.

Zulassung der Ether-Spot-ETFs markieren weiteren wichtigen Meilenstein in der Geschichte

Als Emittenten sollen 21Shares , Bitwise Asset Management, BlackRock, Invesco, Franklin Templeton, Fidelity sowie VanEck gehören, wie aus Dokumenten vom späten Montagabend hervorgeht.

Die Entscheidung markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Historie und macht nun auch Kryptowerte aus den zweiten Reihen zusehends salonfähig. Dies ist ein zusätzlicher Schritt in den Investmentmainstream und unterstreicht die jüngste Zeitenwende im Sektor. Die regulatorischen Daumenschrauben werden weiter gelockert.

Investoren hoffen durch die neue Anlageform insbesondere auf einen Zufluss an frischer Liquidität. Gleichzeitig dürfte die finale Lancierung weiteres Vertrauen schaffen.