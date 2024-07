US-Wahl = Bitcoin Bullrun? Ethereum-ETF-Start – folgt bald Solana?@Bitcoin2Go

In diesem Video blicken Mirco Recksiek von Bitcoin2Go und Richard “Richy” Dittrich von Boerse Stuttgart Group auf einen aufregenden Juli zurück. Dabei beantworten sie unter anderem folgenden Fragen: Wie hat sich der Bitcoin-Kurs seit der Bekanntgabe von Bidens Rückzug aus dem Wahlkampf entwickelt? Welche Rolle spielt Trump? Steht uns nach den US-Wahlen ein Bullrun bevor? Wie sieht es aktuell mit den Zinsen aus? Was gibt es Neues über Mt. Gox? Die Ethereum-Spot-ETFs sind gestartet - mit welchen Auswirkungen auf den Kryptomarkt? Weitere Themen sind Meme-Coins, Swaps, Polygon und ASI. Das und vieles mehr gibt es im BISON Monatsrückblick Juli!







