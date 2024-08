Die runde Marke von 18.000 Punkten dürfte der Dax am Freitag reißen. Grund sind sehr schwache Vorgaben aus den USA und Asien aufgrund von Rezessionssorgen und enttäuschend ausgefallenen Quartalsbilanzen aus dem US-Technologiesektor.

Eine Stunde vor dem Börsenstart auf Xetra signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex einen Abschlag von 0,76 Prozent auf 17.945 Zähler. Der schwache Start in den Monat August würde sich damit fortsetzen.

Technisch erscheint der Dax nun angeschlagen - ein Wochenschluss unter 18.000 Punkten würde diesen Eindruck untermauern.

Hinweise auf eine mögliche Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September hatten am Vortag die Indizes nicht beflügelt. Nach sehr schwach ausgefallenen Konjunkturdaten waren die Sorgen vor einer Abkühlung der Wirtschaft größer geworden. Spannend wird vor diesem Hintergrund am Nachmittag die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Juli.

Schlechte Nachrichten von Amazon und Intel nach dem US-Börsenschluss vom Vorabend belasten die Börsen am Freitag zusätzlich. Amazon als weltgrößter Online-Händler enttäuschte die Anleger mit seinem Ausblick für das laufende Quartal. Auch der Chiphersteller Intel verfehlte die Erwartungen und will nun in einem milliardenschweren Sparprogramm mehr als 15 Prozent der Arbeitsplätze streichen. Vom vierten Quartal soll vorerst die Dividende wegfallen.

Die negativen Vorgaben wirken sich am deutschen Aktienmarkt vor allem auf Techwerte und hier besonders auf Halbleiterwerte aus. Infineon beispielsweise rutschten im vorbörslichen Handel auf Tradegate um mehr als drei Prozent zum Xetra-Schluss ab.

Kursverluste an der Wall Street

Rezessionssorgen haben am Donnerstag die US-Börsen tief in die Verlustzone gedrückt. Die zuerst weiter optimistische Stimmung der Anleger kippte nach überraschend schwachen ISM-Daten aus der Industrie. Die wichtigsten US-Aktienindizes gingen steil auf Talfahrt. Zugleich zogen die Kurse am Anleihemarkt deutlich an. Investoren sorgten sich zunehmend, dass die US-Notenbank Fed zu lange mit der Zinswende warte, hieß es am Markt. Auslöser war, dass sich die Stimmung in der Industrie im Juli überraschend weiter eingetrübt hatte.

Deutliche Verluste in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag erneut schwächer tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sackte zuletzt um 4,6 Prozent ab. Die Sorge vor weiteren Leitzinserhöhungen der Bank of Japan und einem Ende der Yen-Schwäche drückte auf die Stimmung. Insbesondere die Aktien von Chipwerten sackten in Asien ab.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 35.921 -5,78 Prozent Hang Seng 16.905 -2,31 Prozent CSI 300 3.384 -1,00 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 134,47 +0,11 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,248 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,963 -0,30 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0796 +0,05 Prozent USD / JPY 149,34 -0,02 Prozent EUR / JPY 161,24 +0,03 Prozent

Rohöl

Sorte Preis Veränderung Brent 80,02 USD +0,50 USD WTI 76,81 USD +0,50 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS STARTET TUI MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 7,70 EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KRONES AUF 157 (159) EUR - 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 200 (170) EUR - 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 135 (130) EUR - 'BUY'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 48 (49) EUR - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 115 (120) EUR - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 55 (60) EUR - 'BUY'

- EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 52 (51) EUR - 'NEUTRAL'

- EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 21 (19,50) EUR - 'NEUTRAL'

- EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 295 (279) EUR - 'OUTPERFORM'

- EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 134 (133) EUR - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 108 (110) EUR - 'SELL'

- HSBC HEBT BIONTECH AUF 'BUY' - ZIEL 101 USD

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR EON AUF 13 (10,50) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 140 (150) EUR - 'BUY'

- ODDO BHF HEBT AUTO1 AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 8 EUR

- ODDO BHF SENKT INDUS HOLDING AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 22 EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 50 (46) USD - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 132 (134) EUR - 'BUY'

- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 310 (250) EUR - 'KAUFEN'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AMAZON AUF 225 (235) USD - 'BUY'

- WELLS FARGO SENKT MORGAN STANLEY AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 95 USD

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR INTEL AUF 27 (38) USD - 'HOLD'

- BARCLAYS HEBT FERRARI AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 450 (400) EUR

- BARCLAYS HEBT SANDVIK AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 220 (195) SEK

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 76 (67) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 11,80 (11,70) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ING AUF 21 (20,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 4000 (3800) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT METSO AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 10,50 EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR WORLDLINE AUF 10 (11,20) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG SENKT DE LONGHI AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 33 (37) EUR

- BOFA SENKT ZIEL FÜR WORLDLINE AUF 14 (15) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP SENKT SOCIETE GENERALE AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 26 EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 57 (58) EUR - 'HOLD'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR WORLDLINE AUF 10 (12) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 640 (580) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES STARTET FRASERS GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 1300 PENCE

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 26 (27) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GSK AUF 1550 (1660) PENCE - 'UNDERWEIGHT'

- RBC SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 540 (550) PENCE - 'OUTPERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR ING AUF 21 (20) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 3000 (2900) PENCE - 'NEUTRAL'

- WDH/RBC SENKT ZIEL FÜR SOCGEN AUF 26,50 (28,00) EUR - 'SECTOR PERFORM'

Termine Unternehmen

07:30 AUT: Erste Group, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen

08:05 FRA: Engie, Halbjahreszahlen

08:30 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen

12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen

12:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen

Termine Konjunktur

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 7/24

08:45 FRA: Industrieproduktion 6/24

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 7/24

10:00 ITA: Industrieproduktion 6/24

11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 6/24

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 7/24

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 6/24

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/24 (endgültig)

EUR: S&P Ratingergebnis EFSF, ESM

Redaktion onvista/dpa-AFX