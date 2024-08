Nach dem jüngsten Ausverkauf im Dax zeichnet sich am Dienstag eine Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,78 Prozent höher auf 17.475 Punkte.

Sehr schwache Weltbörsen angesichts Rezessionssorgen in den USA hatten den Dax am Montag nicht verschont, die runde Marke von 17.000 Punkten hatte aber gehalten.

In Japan befand sich der am Vortag um mehr als zwölf Prozent abgestürzte Leitindex Nikkei-225 am Dienstag auf Erholungskurs. Er legte kräftig zu. Auch in den USA zeichnet sich nach einem sehr schwachen Wochenauftakt am Dienstag Besserung ab.

Wall Street: Kräftige Verluste

Die Talfahrt an den US-Märkten hat sich am Montag fortgesetzt. Die anhaltenden Sorgen über eine drohende Rezession in den USA ließen den S&P 500 um 3,00 Prozent absacken – das war der größte Tagesverlust seit September 2022.

Japan erholt

An den Aktienmärkten in Tokio holt der Nikkei-Index für 225 führende Werte nach dem massiven Kursverlust zum Wochenauftakt wieder auf. Das Kursbarometer verbuchte zuletzt einen kräftigen Aufschlag von acht Prozent. Am Montag war der Index um mehr als zwölf Prozent eingebrochen, in der Folge kam es auch in anderen Ländern zu deutlichen Kursverlusten. Der zuletzt kräftige Anstieg der Landeswährung Yen hatte die Kurse der exportabhängigen japanischen Unternehmen stark belastet. Inzwischen hat sich die Stimmung angesichts einer Abschwächung des Yen laut Händlern jedoch gebessert.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 34.327 +9,12 Prozent Hang Seng 16.665 -0,20 Prozent CSI 300 3.319 -0,71 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 134,68 -0,38 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,188 +0,27 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,840 +1,60 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0954 +0,01 Prozent USD / JPY 145,41 +0,84 Prozent EUR / JPY 159,27 +0,86 Prozent

Rohöl

Sorte Preis Veränderung Brent 77,26 USD 0,96 USD WTI 74,07 USD 1,13 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BERTRANDT AUF 31 (54) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 41 (45) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 44 (45) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR KION AUF 54 (55) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ROCHE AUF 290 (265) CHF - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 70 (68) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 41,50 (40,00) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 535 (475) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- RBC SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 10,75 (11,00) EUR - 'OUTPERFORM'

Termine Unternehmen

06:30 CHE: Oerlikon, Q2-Zahlen

06:45 CHE: Adecco, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Bayer, Q2-Zahlen (9.00 h PK, 14.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Fraport, Q2-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Manz, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen

08:00 DEU: New Work, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Halbjahreszahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen

22:01 USA: Amgen, Q2-Zahlen

22:05 USA: Airbnb, Q2-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen

USA: Baxter International, Q2-Zahlen

USA: The Mosaic, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig)

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 7/24

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 6/24

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 6/24

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 6/24

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 6/24

11:00 ITA: Handelsbilanz 6/24

14:30 USA: Handelsbilanz 6/24

