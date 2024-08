Der Dax dürfte zum Wochenbeginn seine jüngste Erholung fortsetzen. Es winkt der fünfte Börsentag in Folge mit Kursgewinnen. Der X-Dax signalisierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn ein halbes Prozent im Plus bei 17.810 Punkten.

Der deutsche Leitindex hat mittlerweile etwa die Hälfte des Kurseinbruchs vom Monatsanfang wettgemacht. Auslöser des Kursrutsches waren teils Ängste vor einer US-Rezession nach schwachen Konjunkturdaten, vor allem aber die Folgen sogenannter Carry-Trades. So hatten sich nicht weniger Investoren im Zuge der Talfahrt des japanischen Yen über Monate viel Geld im Niedrigzinsland Japan geliehen, um es anderswo anzulegen. Eine leichte Straffung der japanischen Geldpolitik erwischte dann viele Investoren und Spekulanten auf dem falschen Fuß, da sich der Yen-Kurs erholte. Sie mussten daher etwa Aktienpositionen schnell verkaufen, was eine Talfahrt an den Börsen ausgelöst hatte.

Diese Verkaufswelle war dann aber recht schnell wieder beendet. Zudem ließen die Rezessionssorgen mit Blick auf die USA zuletzt wieder etwas nachgelassen.

Zum Wochenauftakt ist die Agenda überschaubar. Mit Hannover Rück hat vorbörslich ein Dax-Titel die Quartalsbilanz veröffentlicht. Der Nettogewinn des Rückversicherers liegt deutlich über der Markterwartung. Der Aktienkurs stieg im vorbörslichen Handel um vier Prozent.

Aktien von Thyssenkrupp lagen vorbörslich leicht im Plus. Das vom Vorstand vorgestellte Restrukturierungsprogramm für das Stahlgeschäft wurde am Wochenende zwar beraten, aber noch nicht beschlossen. Ein Händler sprach vom Fehlen einer klaren Strategie des Industriekonzerns, dies könne den Aktienkurs im Verlauf des Handels belasten.

Wall Street im Plus

Die US-Börsen haben eine schwankungsreiche Woche einigermaßen versöhnlich beendet.

Wenig Bewegung an Asiens Börsen – Kein Handel in Japan wegen Feiertag

In Asien sind die wichtigsten Aktienmärkte mit geringen Ausschlägen in die Woche gestartet. In Tokio, wo es vergangene Woche turbulent zugegangen war, wird heute wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Index Punkte Veränderung Hang Seng 17.081 -0,05 Prozent CSI 300 3.326 -0,15 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 134,52 -0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,222 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,942 -0,05 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0921 +0,04 Prozent USD / JPY 147,16 +0,38 Prozent EUR / JPY 160,71 +0,40 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 78,89 USD +0,23 USD WTI 77,22 USD +0,38 USD

Umstufungen von Aktien

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 84 (90) EUR - 'OVERWEIGHT'

- PEEL HUNT HEBT BELLWAY AUF 'ADD' (HOLD) - ZIEL 3020 (2920) PENCE

- RBC HEBT DIAGEO AUF 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 2400 (2100) PENCE

- WDH/UBS HEBT HARGREAVES LANSDOWN AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 1110 (915) PENCE

Termine Unternehmen

06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen

07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen (8.00 h Pressecall, 10.30 h Analystencall)

07:30 DEU: Energiekontor, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen (detailliert)

08:30 TWN: Foxconn Technology, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Großhandelspreise 7/24

08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/24

08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/24

09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/24

12:00 PRT: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig)

