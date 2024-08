Nach dem trägen Wochenstart hat der Dax am Dienstag wieder etwas zugelegt. Die Hoffnung auf eine baldige Konjunkturerholung, anstehende Zinssenkungen und die Vorfreude auf die am späten Mittwoch erwarteten Zahlen von Nvidia ließ die Anleger nicht los. Der US-Chipkonzern ist Anlegers Liebling für Künstliche Intelligenz und hat das Zeug dazu, die Börsen weltweit zu bewegen. Eine Stütze für den deutschen Gesamtmarkt waren zudem die Autowerte, angeführt von Continental als Dax-Spitzenreiter.

Der Index stieg um circa 0,4 Prozent auf 18.681 Punkte und erreichte damit das höchste Niveau seit Mitte Juli. Das Rekordhoch liegt bei knapp 18.893 Zählern. In der zweiten deutschen Börsenreihe ging es für den MDax am Dienstag um rund 0,4 Prozent auf 25.281 Punkte nach oben.

"Das Sentiment wird weiterhin von Zuversicht bestimmt und färbt die Brillen der Investoren rosarot ein", kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) geht nicht davon aus, dass die Erwartungen an die Notenbanken EZB und Fed bis September noch einmal gedämpft werden. Die Experten betonten allerdings, dass Zinssenkungen um 0,25 Prozentpunkte schon länger eingepreist seien.

Vonovia ist rote Laterne im Dax

Die rote Laterne der größten Tagesverluste im Dax trugen am Dienstag Vonovia mit einem Minus von rund 1,5 Prozent, Zalando und Siemens Energy mit einem Verlust von circa einem Prozent und Daimler Truck mit minus 1,2 Prozent. Die Papiere von Vonovia waren am Vortag noch merklich gestiegen, nachdem in einem Pressebericht bekannt geworden war, dass Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern kurz vor dem geplanten Verkauf seines Pflegebereichs steht. Da der Elektro- und Energietechnik-Hersteller Siemens Energy seinen Börsenwert seit Jahresbeginn mehr als verdoppeln konnte, lassen die Verluste hier auf Gewinnmitnahmen schließen. Mit SAP stieg das wertvollste börsennotierte Unternehmen Deutschlands leicht um 0,6 Prozent.

Continental-Aktie beflügelt durch Kaufempfehlung

Beflügelt durch eine Kaufempfehlung der UBS sprangen die Aktien von Continental hingegen an die Spitze des Deutschen Leitindex. Die Papiere des Autozulieferers und Reifenkonzerns kletterten um fast 2,7 Prozent auf 61,46 Euro. UBS-Analyst David Lesne traut ihnen mit seinem Kursziel von 80 Euro eine Rückkehr auf das Niveau vom Frühjahr 2022 zu. Seit Jahresbeginn hat Continental aber immer noch rund ein Fünftel seines Börsenwertes verloren.

Lesne setzt darauf, dass die angekündigte Abspaltung des Autozuliefergeschäfts zugleich das volle Potenzial der Reifensparte zutage bringen wird. Es sei jedenfalls ein immenser Schritt vorwärts für die Anlagestory von Conti. Das verbleibende Reifengeschäft biete immenses Ausschüttungspotenzial - nicht getrübt durch hohe Investitionen bei unklarem Ertrag, wie im Automobilzuliefererbereich.

(mit Material von dpa-AFX)