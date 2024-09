Ruhig verläuft der Start in die Handelswoche an den Märkten am heutigen Montag. Nicht weiter überraschen, haben wir am Freitag doch recht starke Bewegungen gesehen, die nun von einem Börsenfeiertag in den USA unterbrochen werden. Trotzdem gibt es heute eine ganze Reihe wichtiger Unternehmens-News auf die Martin einen Blick wirft. So nimmt Amazon eine führende Rolle bei einem weiteren Roboterunternehmen. Super Micro Computer bezieht Stellung zum verspäteten 10-K Report und BYD legt Verkaufszahlen für den August vor. Kann der Hersteller von E-Fahrzeugen seine Führungsposition behaupten? Außerdem nimm Martin einen neuen Wert ins Musterdepot.

Direkt zum Video auf YouTube