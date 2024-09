Der Druck auf den Dax könnte am Donnerstag erst einmal etwas nachlassen. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax einen Kursrückgang um 0,22 Prozent auf 18.551 Punkte. Damit steuert der deutsche Leitindex gleichwohl auf den dritten Verlusttag in Folge nach seinem Rekord im Handelsverlauf am Dienstag zu.

Vor dem wichtigen monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag bleiben die Anleger vorsichtig. Sie warten gespannt auf Signale für die US-Zinspolitik für den Rest des Jahres. Der Arbeitsmarkt sollte nicht zu schwach, aber auch nicht zu stark sein. Denn ein zu starker Arbeitsmarkt spräche eher für nur langsame Zinssenkungen, ein schwacher Jobreport würde Konjunktursorgen nähren.

Zur Wochenmitte hatte es durchwachsene Signale zur amerikanischen Beschäftigungslage gegeben: Die Zahl der offenen Stellen war im Juli auf den niedrigsten Stand seit Januar 2021 gefallen. Einen weiteren Vorgeschmack auf den Bericht am Freitag geben die an diesem Nachmittag anstehenden ADP-Daten aus der Privatwirtschaft sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Dazu kommen Stimmungsdaten aus dem viel beachteten Dienstleistungssektor. Am Dienstag hatten etwas enttäuschende Stimmungsdaten aus der US-Industrie die jüngste Verlustserie an den Aktienmärkten ausgelöst.

Stephen Innes von SPI Asset Management fühlt sich derzeit an den schwachen Start in den August erinnert. Saisonal halte der September den Titel des schwächsten Monats am Aktienmarkt, und der August folge nicht weit dahinter. Die aktuelle Entwicklung passe also ins historische Bild.

Einzelwerte im Überblick

Die Aktien von Daimler Truck konnten sich am Donnerstag vorbörslich etwas stabilisieren, nachdem sie zuletzt deutlich vom Ende August erreichten Hoch zurückgefallen waren. Der Aufsichtsrat des Nutzfahrzeugherstellers bestellte Vorstandsmitglied Karin Radström mit Wirkung vom 1. Oktober zur neuen Vorstandsvorsitzenden. Händlern zufolge könnte die Personalie am Markt erst einmal positiv aufgenommen werden.

Bewegen könnten zudem Analystenaussagen. Die US-Bank Morgan Stanley hob das Votum für den Chemiekonzern Lanxess gleich um zwei Stufen an auf Overweight. Diese Anlageempfehlung gilt nun auch für den Branchenkollegen Wacker Chemie.

Die Titel des Nutzfahrzeugzulieferers SAF-Holland gaben nach, nachdem die Privatbank Berenberg in einer Branchenstudie ihre Präferenz für Konkurrent Jost Werke erklärt hatte.

Stabilisierungsversuch an der Wall Street

Nach dem düsteren September-Auftakt an den US-Börsen haben sich die Gemüter am Mittwoch beruhigt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich kaum. Allerdings blieben die Anleger nach schwachen Daten vom Arbeitsmarkt skeptisch. Die Zahl der offenen Stellen war im Juli auf den niedrigsten Stand seit Januar 2021 gefallen.

Die Märkte sind vielleicht nicht mehr so nervös wie vor einem Monat, aber sie suchen immer noch nach einer Bestätigung, dass sich die Wirtschaft nicht zu sehr abkühlt.

Bislang hätten sie in dieser Woche noch keine Gewissheit bekommen. Am Dienstag war es nach dem langen Wochenende und aus Sorge vor einer Abkühlung des Hypes rund um Künstliche Intelligenz (KI) zu einem Kursrutsch im Technologiesektor gekommen.

Asiens Börsen weiter unter Druck

Die wichtigsten Börsen Asiens bleiben angezählt. Konjunktursorgen bestimmten auch am Donnerstag das Bild.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 36.685 -0,98 Prozent Hang-Seng 17.351 -0,60 Prozent CSI 300 3.252 +0,01 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs Veränderung Bund-Future 134,60 -0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,217 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,761 -0,19 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,1078 -0,04 Prozent USD / JPY 143,51 -0,16 Prozent EUR / JPY 158,98 -0,20 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 72,95 USD +0,25 USD WTI 69,44 USD +0,24 USD

Umstufungen von Aktien

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 2,50 (2,35) EUR - 'NEUTRAL'

- MORGAN STANLEY HEBT LANXESS AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 37 (23) EUR

- MORGAN STANLEY HEBT WACKER CHEMIE AUF 'OVERWEIGHT' (EW) - ZIEL 113 (128) EUR

- MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 21,50 (21) EUR - 'EQUAL-WEIGHT'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 77,70 (76,70) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR FIELMANN AUF 58 (52) EUR - 'KAUFEN'

- HSBC STARTET ON HOLDING MIT 'HOLD' - ZIEL 52 USD

- RBC SENKT KB HOME AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 70 USD

- CANTOR STARTET LYFT MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 13 USD

- CANTOR STARTET TRIPADVISOR MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 12 USD

- CANTOR STARTET EBAY MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 62 USD

- JPMORGAN SENKT DOLLAR TREE AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 70 USD

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 135 (130) CHF - 'BUY'

- CITIGROUP HEBT RS GROUP AUF 'BUY' - ZIEL 900 PENCE

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 15914 (15756) PENCE - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT NOVARTIS AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 103 (105) CHF

- GOLDMAN STARTET ANTOFAGASTA MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 2000 PENCE

- JPMORGAN HEBT KLEPIERRE AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 29 (22) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 1050 (950) DKK - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN NIMMT COLONIAL MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 6,60 EUR

- JPMORGAN NIMMT SHURGARD MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 46 EUR

- MORGAN STANLEY HEBT EDENRED AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 51 EUR

- MORGAN STANLEY SENKT AIR LIQUIDE AUF 'UNDERWEIGHT' (EW) - ZIEL 149 (140,50) EUR

- MORGAN STANLEY SENKT NORDIC SEMICONDUCTOR AUF 'UNDERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY SENKT SYENSQO AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 66 EUR

- UBS HEBT SAGE GROUP AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 1050 PENCE

Termine Unternehmen

09:00 CHE: SFS, Investor Day

12:00 FIN: UPM Kymmene, Kapitalmarkttag

DEU: Fortsetzung Handelsblatt "Banken-Gipfel" (bis 5.9.24), Frankfurt/Main, unter anderem mit Bundesfinanzminister Lindner

USA: Broadcom, Q3-Zahlen

SWE: Volvo Cars AB, Kapitalmarkttag

USA: Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference in New York u.a. mit Sartorius, Novartis, Philips, Evotec

Termine Konjunktur

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 8/24

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/24

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 7/24

08:30 HUN: Handelsbilanz 7/24 (vorläufig)

10:30 DEU: ifo-Konjunkturprognose, Pk u. a. mit Timo Wollmershäuser

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/24

12:00 DEU: Vorstellung Konjunkturprognose Herbst 2024 des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 8/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 8/24

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Redaktion onvista/dpa-AFX