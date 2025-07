Dax startet erholt in den Handel nach zwei Verlusttagen in Folge

Der Dax steuert nach zwei Verlusttagen am Dienstag auf eine Erholung zu. Angesichts durchwachsener Vorgaben von den Übersee-Börsen dürfte sich die Kaufbereitschaft aber in Grenzen halten.

Gut eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,6 Prozent auf 23.807 Punkte. Damit würde es der Dax wieder über die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Linie schaffen.

Am Nachmittag könnte noch der monatliche Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP für die US-Privatwirtschaft Kursimpulse geben. Der Arbeitsmarkt spielt auch eine wichtige Rolle für die amerikanische Geldpolitik. Bereits am Donnerstag wird der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht.

USA: Gemischtes Bild

Die Jagd der US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 nach Höchstständen hat am Dienstag eine Auszeit genommen. Zum Start in den Juli und ins zweite Börsen-Halbjahr unternahm hingegen der Dow Jones Industrial einen Versuch, den Rückstand auf seine rekordhohen Indexkollegen zu verringern.

Mit einem Anstieg um 0,91 Prozent auf 44.494,94 Punkte konnte er seinen Abstand zur Bestmarke auf weniger als 600 Punkte reduzieren. Am breiten Markt und der Nasdaq-Börse, jüngst getrieben von Themen wie dem KI-Boom und verstärkten Hoffnungen auf US-Zinssenkungen, stockte die Rekordjadg indes.

Während der marktbreite S&P 500 um 0,11 Prozent auf 6.198,01 Zähler fiel, sank der Nasdaq 100 um 0,89 Prozent auf 22.478,135 Punkte.

Asien: Durchwachsen

Die Unsicherheit mit Blick auf US-Zollverhandlungen hat den japanischen Aktienmarkt am Mittwoch belastet. Der Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um 0,1 Prozent. So steht eine Einigung in dem von den USA losgetretenen Handelskonflikt mit Japan noch aus, eine wichtige Deadline naht.

Der CSI-300-Index, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen enthält, ging es um indes um 0,1 Prozent nach oben. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg nach der Feiertagspause am Vortag um 0,7 Prozent.

Umstufungen von Aktien:

HSBC SENKT DHL GROUP AUF 'HOLD' - ZIEL 43 EUR

JEFFERIES NIMMT SCHAEFFLER MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 4,45 EUR

JPMORGAN HEBT MUNICH RE AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 650 (530) EUR

ODDO BHF SENKT SUSS MICROTEC AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 45 EUR

UBS HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 90 (78) EUR - 'BUY'

UBS HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 52 (50) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 6,60 (5,80) EUR - 'HOLD'

WOLFE SENKT QIAGEN AUF 'PEERPERFORM'

Redaktion onvista/dpa-AFX