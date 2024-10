Für den Dax zeichnen sich nach dem schwachen Wochenauftakt am Dienstag wieder Gewinne ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Plus von 0,3 Prozent auf 19.382 Punkte.

Damit winkt dem deutschen Leitindex nach dem ungewohnt starken September auch ein freundlicher Auftakt in den Oktober. Die Rekordmarke von knapp 19.492 Punkten, die er am Freitag aufgestellt hatte, bleibt nah. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Dienstagmorgen etwas moderater in der Gewinnzone erwartet.

Etwas Unterstützung für die Märkte kommt von den Übersee-Börsen. In New York hatten es die wichtigsten Indizes in einem Schlussspurt noch ins Plus geschafft, und in Japan erholte sich der Nikkei 225 von seinen heftigen Vortagsverlusten. Auf Impulse von den zuletzt bärenstarken chinesischen Handelsplätzen muss der Dax vorerst aber verzichten: Wegen der Goldenen Woche wird die kommenden Tage an den chinesischen Festlandsbörsen sowie in Hongkong nicht gehandelt.

Laut der Commerzbank stand der Vorsitzende des US-Notenbank Fed, Jerome Powell, im Fokus. Er habe "mit der Zeit" weitere Zinssenkungen angekündigt und dies trotz seiner Bekräftigung, dass die US-Wirtschaft weiter auf einem starken Fundament stehe.

Die Schnelligkeit der US-Zinssenkungen bleibe laut Powell datenabhängig. Damit dürften an diesem Dienstag die Einkaufsmanagerindizes im Fokus stehen. Bereits vor dem ISM-Index in den USA stehen am Vormittag Einkaufsmanagerdaten in Europa an. Dazu kommen die Verbraucherpreise aus dem Euroraum. Bereits die jüngsten Preisdaten aus mehreren EU-Ländern hätten den Eindruck eines nachlassenden Preisdrucks untermauert, heißt es im Tagesausblick der Landesbank Helaba. Eine entsprechende Entwicklung sollten die Daten nun belegen. Falls die Kerninflation nicht gestiegen sei, spreche viel für die bereits erwartete, weitere Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Oktober.

Gewinne an der Wall Street

Dank eines Schlussspurts sind die US-Aktienindizes am Montag zum Ende des dritten Quartals höher aus dem Handel gegangen.

Japan mit Gewinnen, Kein Handel in China

Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann nach dem sehr schwachen Wochenstart zuletzt rund zwei Prozent auf 38.615 Punkten. Die positiven Vorgaben aus den US-Aktienmärkten sorgten dort für eine Beruhigung der Lage.

In China ruhte der Handel unterdessen zu Beginn der sogenannten Goldenen Woche. Dort hatten die Märkte zuletzt bereits stark von Maßnahmen der Regierung zur Stützung der Konjunktur profitiert.

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 134,95 + 0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,122 - 0,52 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,790 - 0,50 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurse Veränderung EUR / USD 1,1141 + 0,05 Prozent USD / JPY 144,34 + 0,49 Prozent EUR / JPY 160,81 + 0,55 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 71,77 USD + 0,07 Prozent WTI 68,23 USD + 0,06 Prozent

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 9,50 (7,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 120 (125) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7 (6,75) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- JEFFERIES HEBT VOSSLOH AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 57 (47) EUR

- JPMORGAN SENKT MUNICH RE AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 520 EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 103 (131) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 41 (40) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 27,50 (26) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT FORD AUF 'BUY' - ZIEL 13 USD

- BARCLAYS HEBT NATURGY AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 25,10 EUR

- BARCLAYS SENKT ACCIONA AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 118 EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GSK AUF 1550 (1650) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NORDEA AUF 12,40 (12,80) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ASOS AUF 600 (490) PENCE - 'BUY'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 535 (525) PENCE - 'MARKET-PERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 230 (220) PENCE - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 22 (21,50) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 14 (17) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 267 (297) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- CITIGROUP HEBT AB INBEV AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 69 (61) EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 12000 (11700) PENCE - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 25 (23) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT WORLDLINE AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 6,70 (7,40) EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 26,50 (25) EUR - 'BUY'

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 14 (15) EUR - 'HOLD'

Termine Unternehmen

10:00 DEU: Traton, Capital Markets Day

11:00 DEU: Eröffnung des ersten Quanten-Rechenzentrums der IBM in Europa mit Festrednern aus der Politik und von IBM

13:00 NLD: KPN, außerordentliche Hauptversammlung

19:00 FIN: Nokia, außerordentliche Hauptversammlung

DEU: Biontech, Innovation Series: AI Day

DEU: Gea, Kapitalmarkttag in Amsterdam (1. Tag)

USA: KfZ-Absatz 9/24

Termine Konjunktur

01:50 JPN: Tankan-Bericht

09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Industrie 9/24

09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Industrie 9/24

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Industrie 9/24 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Industrie 9/24 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Industrie 9/24 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Industrie 9/24 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/24

15:45 USA: S&P-Einkaufsmanagerindex 9/24

16:00 USA: Bauinvestitionen 8/24

16:00 USA: Jolts, offene Stellen 8/24

16:00 USA: ISM-Index 9/24

