Dem Dax steht am Freitag ein Kampf um die Marke von 19.000 Punkten bevor. Angesichts des anstehenden US-Arbeitsmarktberichts und der weiter angespannten Lage im Nahen Osten bleiben die Anleger vorsichtig.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Minus von 0,1 Prozent auf 19.004 Punkte. Angesichts der Verluste der vergangenen Tage zeichnet sich damit ein Wochenminus von 2,4 Prozent ab. Vor einer Woche hatte der deutsche Leitindex mit knapp 19.492 Punkten ein Rekordhoch erreicht.

„Die Märkte halten sich stabil, aber in der geopolitischen Landschaft brodelt es“, schrieb Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management mit Blick auf den Nahost-Konflikt. „Unter dieser scheinbar ruhigen Oberfläche braut sich ein Sturm zusammen. Jeder weiß, dass der nächste Schritt die Dinge dramatisch durcheinanderbringen könnte“, sagte er mit Blick auf eine befürchtete Reaktion Israels auf den jüngsten, massiven iranischen Raketenangriff.

Innes zufolge ist es zunächst positiv, dass die US-Wirtschaft weiter ihre Widerstandsfähigkeit beweist. Diese Medaille habe aber eine Kehrseite: "Angesichts der so guten Wirtschaftsentwicklung hat die US-Notenbank Fed möglicherweise keine überzeugenden Argumente für eine massive Zinssenkung im November." Für die US-Geldpolitik spielt die Entwicklung des Arbeitsmarktes eine große Rolle.

Einzelwerte im Überblick

Am deutschen Aktienmarkt zogen die zuletzt stagnierenden Titel von Redcare Pharmacy am Freitag vorbörslich ein wenig an. Die Online-Apotheke hatte am Vorabend Eckdaten vorgelegt. Mehr Bedeutung räumt das Analysehaus Jefferies aber der Ankündigung ein, vor dem Hintergrund starker Verkäufe von verschreibungspflichtigen Medikamenten mit E-Rezept die Marketingaufwendungen zu erhöhen. Dass Redcare deshalb die Prognose für die bereinigte Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) im laufenden Jahr fast halbierte, belastete die Aktien zunächst nicht.

Am Vormittag soll auch der knapp 600 Millionen Euro schwere Börsengang von Springer Nature über die Bühne gehen. Gut 26,6 Millionen Anteilscheine sollen zu jeweils 22,50 Euro das Stück platziert werden, wie der Wissenschaftsverlag bereits am Dienstag mitgeteilt hatte. Davon werden knapp 9 Millionen neu ausgegeben. Insgesamt ergäbe dies eine Marktkapitalisierung von rund 4,5 Milliarden Euro.

Die Aktien der Autobauer könnten von möglichen Strafzöllen der EU gegen chinesische Elektroautos und den zu befürchtenden Gegenmaßnahmen Chinas bewegt werden. Die Abstimmung in Brüssel wird am späten Vormittag erwartet. Deutschland ist gegen die Zölle, und die deutsche Automobilindustrie sieht mehr Nachteile als Vorteile durch die Maßnahme.

Wall Street ist etwas schwächer

Eine drohende Verschärfung der Nahost-Krise hat am Donnerstag die Anleger am US-Aktienmarkt verunsichert. Der Handel war in den ersten Stunden geprägt von hoher Nervosität. Später beruhigten sich die Gemüter etwas.

Die Lage im Nahen Osten droht sich weiter zu verschlimmern. Die US-Regierung ist mit Israel über eine Reaktion auf den iranischen Raketenangriff im Gespräch. US-Präsident Joe Biden hatte zuvor gesagt, dass die USA über ihre Haltung zu einem möglichen israelischen Angriff auf iranische Ölanlagen diskutieren. Die Ölpreise zogen daraufhin deutlich an.

Überwiegend Gewinne an Asiens Börsen

Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenschluss überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 baute die Gewinne vom Vortag zuletzt um 0,3 Prozent aus. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es für den Hang Seng nach den Verlusten am Vortag am Freitag noch deutlicher um 1,8 Prozent nach oben. In restlichen China ruhte der Handel zum Abschluss der Goldenen Woche noch.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.602 + 0,13 Prozent Hang Seng 22.560 + 2,02 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 134,53 - 0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,137 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,848 - 0,24 Prozent

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vor wichtigen US-Konjunkturdaten wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1032 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1039 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht für September, der am Nachmittag auf dem Programm steht. Die Arbeitsmarktdaten sind von großer Bedeutung, weil sie für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed eine wichtige Rolle spielen. Zuletzt hatten Daten zur Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und zur Beschäftigung in der Privatwirtschaft kaum Hinweise auf eine Abschwächung des Arbeitsmarkts in der größten Volkswirtschaft der Welt geliefert.

„Die Lage ist nach wie vor als solide zu bezeichnen, sodass Zinssenkungsfantasien keine neue Nahrung erhalten sollten“, erwarten Experten der Landesbank Hessen-Thüringen. Bei der nächsten Zinssitzung der US-Notenbank in rund einem Monat wird am Markt zwar allgemein eine weitere Zinssenkung erwartet. Unklar ist aber das Ausmaß. Nach Einschätzung von Experten der Dekabank könnte der anstehende Arbeitsmarktbericht „eine wichtige Vorentscheidung bringen“

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,1029 - 0,04 Prozent USD / JPY 146,22 - 0,48 Prozent EUR / JPY 161,27 - 0,52 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 77,51 USD - 0,11 USD WTI 73,63 USD - 0,08 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 41 (34) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 110 (125) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 13,20 (12,30) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 38,50 (40,50) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 93 (121) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 43 (37) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 91,50 (88) EUR - 'OVERWEIGHT'

- RBC HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 260 (250) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/CITIGROUP SENKT COVESTRO AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 62 (61) EUR

- BERENBERG HEBT SCOR AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 24 (20) EUR

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 178 (176) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 70 (72) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 3000 (3050) PENCE - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR STMICRO AUF 31,10 (36,50) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES SENKT SSE PLC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 2050 PENCE

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 151 (165) DKK - 'NEUTRAL'

- RBC SENKT STELLANTIS AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 13 (17) EUR

- UBS SENKT PHOENIX GROUP AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 530 (610) PENCE

Termine Unternehmen

09:00 DEU: Springer Nature, erster Handelstag an der Frankfurter Börse

11:00 NED: Redcare Pharmacy Tk Q3-Eckdaten

Termine Konjunktur

08:45 FRA: Industrieproduktion 8/24

09:30 DEU: S&P-Einkaufsmanagerindex Bauindustrie 9/24

10:30 GBR: S&P-Einkaufsmanagerindex Bauindustrie 9/24

12:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/24

14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 9/24

Redaktion onvista/dpa-AFX