Deutschland: Im Plus

Zum Start in die neue Woche setzt sich der Dax weiter von 19.000 Punkten nach oben ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 19.185 Punkte.

In der vergangenen Woche war er deutlich von seinem jüngsten Rekordhoch bei 19.491 Punkten zurückgekommen. Dabei rutschte er zwischenzeitlich sogar wieder unter die runde Marke bis auf 18.952 Punkte ab. Der gute US-Jobbericht vom Freitagnachmittag half dem Dax jedoch bei der Stabilisierung, sorgte für klare Gewinne an der Wall Street und hinterließ auch am Morgen in Asien noch seine Spuren. Die Lage in Nahost wird am Jahrestag des Angriffs der Terrororganisation Hamas auf Israel besorgt zur Kenntnis genommen, ist aber keine Belastung.

USA: Deutliche Gewinne

Die Anleger an den New Yorker Börsen haben am Freitag einen starken US-Arbeitsmarktbericht als Zeichen einer gut laufenden Konjunktur interpretiert. Dies gab dem Aktienmarkt Auftrieb. Gedämpfte Erwartungen an künftig größer ausfallende Zinssenkungen der US-Notenbank spielten eine untergeordnete Rolle.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,81 Prozent auf 42.352,75 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,90 Prozent auf 5.751,07 Punkte zu. Noch etwas besser sah es für den technologielastigen Nasdaq 100 mit plus 1,22 Prozent auf 20.035,02 Punkte aus. Damit gelang es allen drei Indizes die vergangene Woche mit einer knapp positiven Bilanz abzuschließen.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 42.352 +0,81 Prozent S&P 500 5.751 +0,90 Prozent Nasdaq 18.137 +1,22 Prozent

Asien: Nikkei und Hang Seng im Plus, Feiertag in China

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte, beflügelt unter anderem von positiven Vorgaben aus den USA, deutlich zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte im späten Handel etwas mehr als zwei Prozent auf 39.500 Punkte zu und knüpfte damit an die Gewinne vom Donnerstag und Freitag an. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong zog der Hang-Seng-Index zuletzt um rund eineinhalb Prozent an. In China selbst wurde am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.485 +2,20 Prozent Hang Seng 22.736 +2,20 Prozent CSI 300 4.017 -0,00 Prozent

Renten:

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 133,88 +0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,21 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 3,99 - 0,03 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0965 -0,01 Prozent USD / JPY 148,56 -0,12 Prozent EUR / JPY 162,90 -0,11 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 77,77 USD -0,28 USD WTI 74,21 USD -0,17 USD

Umstufungen von Aktien

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 53 (52) EUR - 'BUY'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 88 (85) EUR - 'HOLD'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 95 (100) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES SENKT EVOTEC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 6,80 (16) EUR

JEFFERIES SENKT PVA TEPLA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 14,50 (20) EUR

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 100 (110) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SIXT-STÄMME AUF 100 (110) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SMA SOLAR AUF 19 (25) EUR - 'HOLD'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VERBIO AUF 27 (35) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 41 (40) EUR - 'OVERWEIGHT'

UBS SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 42 (44) EUR - 'BUY'

UBS SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 72 (78) EUR - 'BUY'

Redaktion onvista/dpa-AFX