Unaufgeregt - so könnte man den Start in den Handelstag beschreiben. Die Anleger warten auf die Inflationsdaten aus Amerika, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Bis dahin dürfte der Handel dünn bleiben.

Alphabet ist derweil sehr stark in den Fokus des US Justizministeriums gerückt. Im Extremfall droht eine Zerschlagung, Martin nimmt die Fakten unter die Lupe. Affirm profitiert von positiven Analystenstimmen und kann sogar besser abschneiden als American Express. Wartet hier eine Kauf-Chance? Aktionäre von Bayer müssen erneut zittern. Es geht dynamisch nach unten mit dem Aktienkurs - worauf müssen Anleger sich nun einstellen?

