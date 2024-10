Nach dem stabilen Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag erst einmal noch etwas weiter zulegen. Rund eine Stunde vor dem Beginn auf Xetra signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 19.584 Punkte.

Im Bereich um 19.400 Punkten ist der Dax derzeit unterstützt, beim Blick nach oben orientieren sich die Anleger am vor knapp zwei Wochen erreichten Rekordhoch bei 19.675 Zählern, das nun wieder näher rückt.

An der Wall Street gelang am Vortag nach der jüngsten Korrektur eine leichte Stabilisierung. Hier stehen im Wochenverlauf einige Hochkaräter mit Quartalszahlen auf der Agenda, so am Dienstagabend nach Börsenschluss die Google-Mutter Alphabet.

Ein weiteres bestimmendes Thema bleibt zudem der US-Präsidentschaftswahlkampf, in dem Umfragen kurz vor der Entscheidung in der kommenden Woche ein offenes Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump sehen.

Dow Jones legt zu, Nasdaq 100 bleibt stabil

Der starke Rückgang der Ölpreise infolge nachlassender Eskalationssorgen in Nahost haben dem US-Aktienmarkt am Montag Auftrieb gegeben. Geopolitische Risiken nach dem moderater als erwartet ausgefallenen israelischen Vergeltungsschlag gegen den Iran würden wieder ausgepreist, hieß es an den Börsen.

Sinken die Ölpreise spürbar, mindert dies den Inflationsdruck. Das könnte der US-Notenbank Fed mehr Spielraum für Zinssenkungen geben. So in etwa lauten derzeit wohl die Überlegungen von Börsianern. Zudem profitieren viele Unternehmen auf der Kostenseite von schwächeren Ölpreisen.

Asiens Börsen finden keine gemeinsame Richtung

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben sich am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.903 + 0,77 Prozent Hang Seng 20.678 + 0,39 Prozent CSI 300 3.924 - 1,00 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Futures 133,12 + 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,285 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,266 - 0,37 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0808 - 0,04 Prozent USD / JPY 153,01 - 0,18 Prozent EUR / JPY 165,38 - 0,22 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 71,39 USD - 0,03 USD WTI 67,34 USD - 0,04 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 88 (100) EUR - 'HOLD'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 131 (127) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 107 (114) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 65 (71) EUR - 'NEUTRAL'

- BAADER BANK SENKT BOSSARD AUF 'REDUCE' - ZIEL 210 CHF

- BAADER BANK SENKT BUCHER AUF 'REDUCE' - ZIEL 350 CHF

- BAADER BANK SENKT VAT GROUP AUF 'REDUCE' - ZIEL 352 CHF

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 90 (88) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 30,50 (32,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- GOLDMAN SENKT ABB AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 52 CHF

- JEFFERIES HEBT PHILIPS AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 25 (23,50) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCHIBSTED AUF 427 (422) NOK - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR STMICRO AUF 35 (42) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT SCHIBSTED AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' VOR CMD

- KEPLER CHEUVREUX SENKT KEMIRA AUF 'HOLD' - ZIEL 22,60 EUR

- ODDO BHF STARTET TEMENOS MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 58 CHF

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR HOLCIM AUF 105 (95) CHF - 'KAUFEN'

Termine Unternehmen

06:50 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen (8.30 h Call)

06:50 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Jahresumsatz

07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (10:00 h Analystenkonferenz)

07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen

07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Straumann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen (10.00 h Telefon-Pk, 15.00 h Analystencall) (detailliert)

07:00 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (detailliert) (13.00 h Investorenkonferenz)

08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen

11:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen

11:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen

12:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen

12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen

21:05 USA: Alphabet, Q3-Zahlen

21:05 USA: Visa, Q4-Zahlen

21:05 USA: Mondelez, Q3-Zahlen

21:15 USA: AMD, Q3-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

CHE: Givaudan, Kaffee & Kuchen Investor Meeting, Zürich

USA: Royal Caribbean Cruises, Q3-Zahlen

USA: First Solar, Q3-Zahlen

USA: JetBlue, Q3-Zahlen

USA: Snap Inc., Q3-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q2-Zahlen

USA: Corning, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/24

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/24

00:50 JPN: Industrieproduktion 9/24 (vorläufig)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 9/24

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 9/24

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/24

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 9/24

12:00 IRL: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/24 (vorläufig)

14:00 USA: FHFA Hausreisindex 8/24

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/24

Redaktion onvista/dpa-AFX