Der Oktober ist beendet und wir starten in die letzten zwei Monate des Jahres. Eine saisonal positive Phase, die dieses Mal aber von einer sehr knappen US-Wahl überschattet wird. Was das für Probleme mit sich bringen kann, dazu heute von Martin mehr in der Sendung.

Nach dem kräftigen Rutsch gestern kommen die wichtigen Indizes aber schon bald auf starke Unterstützungslevel zurück. Peloton-Aktien können in der gestrigen Handels-Session kräftig zulegen. Weiter zugreifen oder Gewinne mitnehmen, das ist jetzt die Frage.

Apple hat solides Zahlenwerk veröffentlicht, die Aktie kann davon nicht profitieren. Die Probleme bleiben die altbekannten - Konkurrenz in China, Unsicherheit bezüglich der weiteren KI-Entwicklung und eine hohe Bewertung bei niedrigem Wachstum. Bei Amazon haben wir ein ganz anderes Bild: Die Analysten-Erwartungen wurde im abgelaufenen Quartal deutlich übertroffen, die Aktie schiebt sich gen Norden und ein neues Hoch scheint nur eine Frage der Zeit. Martin gibt seine nächsten Kursziele preis.

