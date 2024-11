Statt der erwarteten Jahresendrally müssen die Anleger im Dax seit Mitte November eine Korrektur erleben. Auch am Donnerstag zeichnen sich zum Handelsstart wieder Verluste ab. Der X-Dax lässt den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer erwarten bei 18.948 Punkten.

Tags zuvor war der Dax mit 18.838 Punkten zwischenzeitlich sogar fast an seine 100-Tage-Durchschnittslinie zurückgefallen. Dies ist ein Barometer für den mittelfristigen Trend. Von seinem Rekord Ende Oktober bei 19.674 Punkten hatte sich der Dax damit zeitweise schon mehr als vier Prozent entfernt.

Die Angst vor Donald Trump ist an den Börsen in Europa und Asien immer deutlicher spürbar. Der EuroStoxx 50 steht mittlerweile auf einem Drei-Monats-Tief.

„In Südkorea wird der Kospi 200 so niedrig gehandelt wie zuletzt vor 13 Monaten", so Altmann weiter. „Die USA sind nach China der zweitwichtigste Exportmarkt für Güter aus Südkorea." In Europa landete der Index der Autobranche bereits am Tag vor dem Trump-Sieg auf den tiefsten Stand seit Anfang 2023.

Neben Trump bewegt natürlich auch die Berichtssaison weiter die Gemüter am Aktienmarkt.

Wall Street stabil

Nach der Schwäche vom Vortag war auch am Mittwoch für die Optimisten an den US-Börsen nicht viel zu holen. Die großen Aktienindizes bewegten sich kaum von der Stelle.

Einen Run und neue Rekorde gab es bei Aktien großer Streaming-Anbieter wie Amazon und Netflix, befeuert von überraschend starken Kundenzahlen des Musikstreaming-Anbieters Spotify.

Überwiegend Verluste in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Die Sorge vor Handelsbeschränkungen nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA dämpft weiter die Stimmung.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.535 - 0,48 Prozent Hang Seng 19.444 - 1,91 Prozent CSI 300 4.039 - 1,73 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Futures 131,40 - 0,14 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,385 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,467 + 0,31 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0550 - 0,11 Prozent USD / JPY 155,91 + 0,21 Prozent EUR / JPY 164,49 + 0,09 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 71,84 USD - 0,44 USD WTI 67,96 USD - 0,47 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 85 (90) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 55 (64) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 110 (83) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CANCOM AUF 27 (30) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 32 (34) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 12,10 (8,90) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/LBBW HEBT SIEMENS ENERGY AUF 'KAUFEN' (HALTEN) - ZIEL 55 (25) EUR

- WDH/LBBW SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGER DRUCK AUF 1,20 (1,45) EUR - 'KAUFEN'

- WDH/LBBW SENKT ZIEL FÜR PORSCHE SE AUF 46 (50) EUR - 'KAUFEN'

- UBS HEBT ZIEL FÜR CISCO AUF 62 (55) USD - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RIVIAN AUF 12 (10) USD - 'NEUTRAL'

- CITIGROUP STARTET VERTEX MIT 'BUY' - ZIEL 575 USD

- CITIGROUP STARTET GILEAD MIT 'BUY' - ZIEL 125 USD

- CITIGROUP STARTET REGENERON MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 895 USD

- CITIGROUP STARTET BIOGEN MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 190 USD

- CITIGROUP STARTET AMGEN MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 335 USD

- BERENBERG SENKT VESTAS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 120 (180) DKK

- GOLDMAN HEBT DR. MARTENS AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 64 (71) PENCE

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 18 (16) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 300 (285) PENCE - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 12300 (12000) DKK - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT UPM-KYMMENE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 31,25 EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 11,50 (12) EUR - 'OVERWEIGHT'

- STIFEL STARTET SNAM MIT 'BUY' - ZIEL 5,90 EUR

- STIFEL STARTET TERNA MIT 'HOLD' - ZIEL 8,30 EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 20 (19) EUR - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

06:40 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 h Pk, 14.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen (11.00 h Analystencall)

07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen (13.30 h Analystencall)

07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen (10.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (8.00 h Pk, 10.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Cewe, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen (detailliert) (11.30 h Pk)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen (13.00 h Call)

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm, Q3-Zahlen

07:30 DEU: GFT Technologies, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen (8.30 h Analystencall)

07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen (13.00 h Analystencall)

07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.00 h Pk)

07:30 FRA: Scor, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

08:00 DEU: MBB, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Q3-Umsatz

08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen

10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (detailliert)

12:00 FRA: Thales, Capital Markets Day

16:30 DEU: Biontech, 'Innovation Series Day' zu Forschung & Entwicklung per Webcast

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

NLD: ASML Holding, Investor Day

SWE: Volvo AB, Capital Markets Day

USA: Applied Materials, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/24

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/24

08:00 GBR: Industrieproduktion 9/24

08:00 GBR: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Handelsbilanz 9/24

08:00 GBR: Privatkonsum Q3/24 (vorab)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/24

08:00 ROU: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig)

09:30 NLD: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Industrieproduktion 9/24

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Redaktion onvista/dpa-AFX