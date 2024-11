Bitcoin steigt erstmals 93.000 US-Dollar - Experte: 100.000 in Schlagdistanz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordjagd des Bitcoins ist zur Wochenmitte nur vorübergehend ins Stocken geraten. Nach einem Fall bis auf gut 86.000 US-Dollar am Morgen übersprang die Digitalwährung am Nachmittag erstmals die Marke von 93.000 Dollar. Auf der Plattform Bitstamp notierte der Bitcoin zuletzt bei knapp 92.800 Dollar.

"Die 100.000-Dollar-Marke könnte schon bald fallen", schrieb Experte Timo Emden von Emden Research. Das Tempo der Rallye sei weiterhin beeindruckend und beängstigend zugleich. "Nun setzen auch die letzten Marktteilnehmer darauf, dass Donald Trump als Schutzherr für Bitcoin und Co fungiert und seine bereits verteilten Vorschusslorbeeren tatsächlich in die Praxis umsetzt", hieß es in dem Kommentar weiter.

Trump war im Wahlkampf der Liebling einer Mehrheit in der Krypto-Community. Er hatte sich zwar während seiner ersten Präsidentschaft negativ über den Bitcoin geäußert. Zuletzt hatte er aber aktiv die Krypto-Community umworben. Auf einer großen Bitcoin-Konferenz in Nashville versprach Trump, den Kryptomarkt weitgehend unreguliert zu lassen und für billigen Strom für das Berechnen neuer Bitcoin-Münzen ("Mining") zu sorgen.

"Den Preisfantasien scheinen derzeit wenig Grenzen gesetzt, was Anleger derzeit eine gewisse Torschlusspanik an den Tag legen lässt", schrieb Emden weiter. Die Frage stelle sich jedes Mal aufs Neue, ob trotz ambitionierter Kurshöhen neue Käufer vor die Seitenlinie treten und den Kurs nach oben trieben./he/ngu