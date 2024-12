Der chinesische Aktienmarkt macht einen Freudensprung, da die chinesische Führung eine lockere Geldpolitik angekündigt hat. Das hätte auch Potential, den deutschen Aktienmarkt zu beflügeln, allerdings bleibt hier eine Reaktion aus. Der Dax startet schwach in die neue Handelswoche.

In den USA bleiben Aktien von Eli Lilly weiterhin der Top Pick großer Analystenhäuser für den Bereich des Gesundheitswesens. Ob diese Aktie auch etwas für das Musterdepot ist? Da klärt Martin in der heutigen Sendung. Nvidia-Aktien stehen charttechnisch an einem wichtigen Level. Das Kursniveau ist ähnlich wie vor sechs Monaten, allerdings ist die technische Ausgangslage eine ganz andere. Was das bedeutet, erfahrt ihr in der Live-Sendung. Außerdem gibt es einige Änderungen im Mahlzeit-Musterdepot. Neben einigen Neuaufnahmen müssen andere Werte das Depot verlassen und neue Kaufkandidaten kommen ins Visier.

Direkt zum Video auf YouTube