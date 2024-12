EQS-News: Protium Sichert Sich Weitere Aussichtsreiche Wasserstoff-Claims

EQS-News: Protium Clean Energy Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Freitag, 20. Dezember 2024) - Protium Clean Energy Corp. (CSE: GRUV) (FSE: G071), ein führendes Rohstoffunternehmen mit Fokus auf sauberer Energie und nachhaltiger Ressourcenentwicklung, freut sich, den Erwerb von 31 weiteren Claims von insgesamt etwa 620 Hektar bekannt zu geben.

Die Claims befinden sich in den geografischen Townships Angus, Burnaby und Parkman der Sudbury Mining Division in Ontario, Kanada. Sie liegen strategisch günstig in der Nähe der strukturellen Zone Lake Timiskaming, wo zwei von Nordwesten nach Südosten verlaufende Grabenverwerfungen eine nach Nordosten verlaufende Querverwerfung durchschneiden.

Parallel und angrenzend an die nordöstlich verlaufende Querverwerfung befindet sich ein fünf (5) Kilometer langes und achthundert (800) Meter breites "Predictive Fingerprint Target" von Wasserstoff anhand des Hydrogen Quadratic Discriminant Function Classifier (QDFC). Dieser Wasserstoff-Fingerabdruck wurde teils auf Grundlage von KI-Lernen erzeugt. Zum Training der KI wurden die Vorkommen bekannter Wasserstoffanomalien der Firma QIMC verwendet.

Je nach Jahreszeit war die von den Satelliten kartierte Wasserstoffmenge auf den Claims unterschiedlich, wobei die höchste Menge am 15. April während des Eisschmelze gemessen wurde. Auch Radon und Heliumgas wurden nachgewiesen.

Dieses Gebiet ist nur begrenzt erkundet, es wurden jedoch bereits Vorkommen von Eisen, Kupfer, Nickel und Titan dokumentiert. Zusätzlich zu den Metallvorkommen hat das Gebiet das Potenzial für die Einlagerung von Kimberliten. Im Jahr 2003 ergaben geochemische Prospektionen positive Ergebnisse für KIMs (Kimberlit-Indikatormineralien) und KIEs (Kimberlit-Indikatorelemente).

Die Claims liegen östlich der mafischen Intrusionen Angus und Flett und sind bis zum 17. Dezember 2026 gültig.

"Wir freuen uns, diese Erweiterung der Abbaugebiete des Unternehmens ankündigen zu können. Sie ist Teil unserer Strategie, auf Grundlage von Satellitenuntersuchungen vermehrt weitere Claims abzustecken. Wir haben uns das Ziel gesetzt, Kanadas größter Landbesitzer von Abbaugebieten mit Wasserstoffvorkommen zu werden", sagte Marc Branson, CEO von Protium Clean Energy Corp.

Über die Protium Clean Energy Corp.

Protium Clean Energy Corp. ist ein junges Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Lokalisierung, den Erwerb und die Erkundung aussichtsreicher Mineralien im umfangreichen Rohstoffbestand Kanadas spezialisiert. Unser Fokus liegt auf der Exploration und Erschließung unserer zu 100 % unternehmenseigenen Liegenschaften Nakina Lithium und Firstbrook Hydrogen in Ontario im Norden Kanadas, sowie auf der Identifizierung und Verfolgung weiterer Vorkommen in den einzelnen Regionen mithilfe verschiedener Satellitenuntersuchungen. Diese erlauben es Protium Clean Energy Corp., schnell und kosteneffizient große Landstriche auszuwerten und das Vorkommen von natürlichen Gasen und wichtigen Mineralien zu bestimmen, die für die moderne Welt erforderlich sind.

Im Namen des Vorstandes

"Marc Branson"

CEO und Direktor

E-Mail: investors@protium.ca

Website: protium.ca

Telefon: 604-816-2555

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Sachverhalten enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "voraussehen", "schätzen" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten und Einschätzungen zum Zeitpunkt ihrer Äußerung und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, insbesondere Verzögerungen oder Ungewissheiten in Bezug auf behördliche Genehmigungen, einschließlich durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen sind ihrem Wesen nach unsicher und schließen Faktoren ein, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen geschäftlichen Pläne des Unternehmens zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder in dem hierin beschriebenen Zeitrahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen, falls sich die Umstände oder die Einschätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, sofern nicht gesetzlich anders vorgeschrieben. Leser*innen werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken könnten, finden Sie in den Berichten des Unternehmens an die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca.

Die CSE und der Informationsdienstleister haben diese Mitteilung nicht überprüft und übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Mitteilung.

