Die Kurse für Kryptowährungen schossen zuletzt in die Höhe. Das bescherte Anlegern viele Gewinne. Damit du das Geld behalten darfst, musst du ein paar Regeln beachten.

Und dann kam die magische Grenze: 100.000 US-Dollar. So viel war ein Bitcoin in den vergangenen Tagen zwischenzeitlich wert. Es war der Rekord, auf den die Jünger der Kryptowährung seit Jahren hingefiebert hatten. Der Rekord, der symbolisieren soll: Bitcoin ist mehr als nur eine Spielerei. Befeuert wurde der rasante Kursanstieg in den vergangenen Monaten von der Wiederwahl des US-Präsidenten Donald Trump, der als Krypto-Freund gilt und der nun auch den Krypto-Enthusiasten Elon Musk (Tesla, Space X) als Berater in seine Regierung geholt hat.