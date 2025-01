Deutschland: Leichte Verluste

Auf den fulminanten Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst eine Pause folgen. Der Dax, der am Montag um fast 1,6 Prozent zugelegt hatte und auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember gestiegen war, dürfte im frühen Handel leicht nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Auftakt 0,4 Prozent niedriger auf 20.140 Zähler.

Das Rekordhoch bei 20.522 Punkten bleibt gleichwohl in Reichweite. Die US-Börsen waren am Montag nach dem europäischen Handelsschluss von ihren Tageshöchstständen wieder etwas zurückgefallen. Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte zum Schluss leicht ins Minus gedreht. Kursgewinne gab es vor allem an der Technologiebörse Nasdaq, wo Anleger einmal mehr auf das Boom-Thema Künstliche Intelligenz setzten.

USA: Technologiewerte gefragt

Am US-Aktienmarkt ist es am Montag bei Technologiewerten weiter bergauf gegangen. Das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) sorgte dafür, dass der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,09 Prozent auf 21.559,50 Punkte zulegte. Gestützt auf Kursgewinne beim Branchen-Schwergewicht Nvidia knüpfte der Nasdaq-Index damit an seine Erholung vom vergangenen Freitag an. Der eher für Standardwerte bekannte Leitindex Dow Jones Industrial konnte seine frühen Gewinne jedoch nicht halten. Er schloss 0,06 Prozent tiefer bei 42.706,56 Punkten.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 42.706 -0,06 Prozent S&P 500 5.975 +0,55 Prozent Nasdaq 19.864 +1,24 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach den Verlusten am Vortag kurz vor dem Handelsschluss um rund zwei Prozent zu. Insbesondere Technologiewerte waren gefragt. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank im späten Handel hingegen um 1,8 Prozent, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten leicht um 0,2 Prozent zulegte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 40.083 +1,97 Prozent Hang Seng 19.688 -1,80 Prozent CSI 300 3.797 +0,20 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 132,43 +0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,45 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 4,61 -0,10 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0401 +0,11 Prozent USD / JPY 157,80 -0,11 Prozent EUR / JPY 164,13 -0,15 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 76,29 USD -0,02 USD WTI 73,48 USD -0,26 USD

Umstufungen von Aktien:

keine Umstufungen vorhanden

Redaktion onvista/dpa-AFX