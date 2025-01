Positiv überraschende US-Verbraucherpreise haben am Mittwoch den Dax beflügelt und auf ein Rekordhoch geschickt. Mit Rückenwind von diesen Daten sowie einem starken Auftakt von US-Banken in die Berichtssaison stieg der deutsche Leitindex erstmals über 20.600 Punkte. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 1,50 Prozent auf 20.574 Zähler."

Auf den Schock nach dem starken Arbeitsmarktbericht aus den USA am Freitag folgte mit den Erzeugerpreisen gestern die Generalprobe und heute dann der finale Befreiungsschlag", fasste Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets den Handelstag zusammen.

Dabei hob er vor allem den überraschenden Rückgang der Kerninflationsrate in den USA hervor. Das habe am US-Anleihemarkt für einen Rückgang der Rendite zehnjähriger Staatsanleihen gesorgt, die sich nun wieder "von der kritischen Fünf-Prozent-Marke entfernt hat".

In den USA hatte sich der Preisauftrieb Ende des vergangenen Jahres wie erwartet verstärkt, allerdings sank die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed besonders wichtige Kernrate, in der Energie und Nahrungsmittel ausgeklammert werden, überraschend. Das verringert unter den Anlegern nun die Sorge, dass die Fed ihren Zinssenkungskurs in diesem Jahr stoppen könnte oder den Leitzins womöglich sogar anheben muss.

In der zweiten deutschen Börsenreihe legte der MDax am Mittwoch um 1,58 Prozent auf 25.564 Punkte zu. Der Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx 50, gewann 1,04 Prozent auf 5.032 Zähler und erreichte den höchsten Stand seit Mitte Oktober. Gewinne wurden außerdem auch an der Schweizer Börse und in Großbritannien verzeichnet. Die US-Börsen legten zum Börsenschluss in Europa ebenfalls kräftig zu.

Wall Street: Investmentbanken überzeugen

Zu dieser Aussage der UBS passten am Mittwoch starke Resultate von großen New Yorker Investmentbanken. Dies galt neben Goldman Sachs vor allem für JPMorgan, denn die größte US-Bank hat 2024 einen Rekordgewinn eingefahren. Davon angetrieben wurden auch die Titel der Deutschen Bank, die mit den Investmentbanken konkurriert. Sie gehörten zuletzt mit circa 3,3 Prozent zu den größeren Dax-Gewinnern.

Zum Spitzenreiter im Dax wurden allerdings die Bayer-Aktien mit fast 5,8 Prozent Plus. Anleger sahen hier auf dem Erholungspfad darüber hinweg, dass der Chemie- und Pharmakonzern in den USA einen weiteren Gerichtsstreit um angebliche Gesundheitsfolgen der Chemikalie PCB verloren hat.

Kursplus bei Continental: Kaufempfehlung treibt Kurs an

Auch Continental waren mit einem Anstieg um knapp 3,4 Prozent gefragt. Hier gab es mit einer Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux sowie einer UBS-Studie positive Kommentare im Hinblick auf die beschlossene Abspaltung der Autozuliefersparte. David Lesne von der UBS erklärte, warum das demnächst eigenständige Reifengeschäft aus seiner Sicht einen Bewertungsaufschlag gegenüber dem Konkurrenten Michelin verdient habe.

Im MDax setzten die Aktien von Nordex ihren jüngsten Aufwärtsschwung fort. Circa 5,1 Prozent Plus wurde hier mit einer überzeugenden Auftragsentwicklung im vierten Quartal begründet. Noch höhere Gewinne gab es wegen optimistischen Analystenkommentaren bei Auto1 und Nemetschek. Im MDax verzeichneten die Aktien von Hellofresh einen Anstieg um knapp 5,7 Prozent.

Für negative Schlagzeilen sorgte dagegen Borussia Dortmund mit einer sehr schwachen sportlichen Entwicklung. Eine überraschende 2:4-Niederlage gegen den Bundesliga-Abstiegskandidaten Kiel löste bei dem Fußballclub einen Kursrutsch um 6,1 Prozent aus.

(mit Material von dpa-AFX)