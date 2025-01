Vor den Inflationsdaten aus den USA halten sich die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien eher zurück. Im Dax dürfte sich deshalb zum Auftakt nur wenig tun: Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung einen Start bei 20.293 Punkten, was ein Plus von 0,1 Prozent bedeuten würde.

Am Nachmittag stehen eine Stunde vor dem Start des US-Börsenhandels die wichtigen Verbraucherpreise aus den Vereinigten Staaten auf dem Programm. Die Impulse, die am Vorabend von den tonangebenden Börsen in New York kamen, fallen vor diesem Hintergrund verhalten aus. Ein Mix aus Zins- und Zollsorgen hält sich hartnäckig in den Köpfen der Anleger.

Vor diesen Hintergründen rechnet die UBS damit, dass es in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin zu Schwankungen an den Aktienmärkten kommen wird - entweder wegen aktueller Wirtschaftssignale oder wegen Neuigkeiten zur Politik von Donald Trump, der am kommenden Montag ein zweites Mal das Amt des US-Präsidenten übernimmt. Generell bleibe der Trend aber vorteilhaft für Aktien, denn die Stärke der US-Wirtschaft bleibe ein unterstützender Faktor für das Wachstum der Unternehmensgewinne. Am Mittwoch könnte sich dies schon zeigen, wenn US-Banken die Berichtssaison einläuten.

Wie die Commerzbank am Morgen schrieb, werden zur Wochenmitte aber „alle Augen auf die Inflation" gerichtet, um die Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA näher beurteilen zu können.

Unsere Volkswirte gehen davon aus, dass die Dezemberdaten keine klare Entspannung an der Preisfront signalisieren werden.

Auf dem Weg zum Zwei-Prozent-Ziel habe sich die „letzte Meile" der Inflation letzten Endes doch als zäh erwiesen.

Einzelwerte im Überblick

Unternehmensseitig könnte Bayer am Mittwoch einen Blick wert sein, denn es gab vor einem Gericht im US-Bundesstaat Washington den nächsten Rückschlag bei Klagen im Zusammenhang mit der Chemikalie PCB. Von dem Börsianer erwähnt wurden aber auch optimistisch klingende Aussagen des Pharma-Chefs Stefan Oelrich zu dessen Geschäft im Handelsblatt.

Nordex legten vorbörslich etwas zu nach weiteren Aussagen zur Auftragsentwicklung. Nach diversen länderbezogenen Mitteilungen zu den Auftragseingängen in den vergangenen Tagen lieferte der Hersteller von Windkraftanlagen nun einen Gesamtüberblick. Demnach wurden im vierten Quartal noch einmal deutlich mehr Neugeschäft an Land gezogen.

US-Techwerte schwächeln weiter

Ohne klare Richtung haben sich die US-Börsen am Dienstag vor wichtigen Inflationszahlen gezeigt. Am Anleihemarkt bewegte sich die Rendite für Papiere mit zehnjähriger Laufzeit weiter im Bereich von 4,8 Prozent, daran änderten auch schwächer als erwartet gestiegene US-Erzeugerpreise nicht viel.

Die Hoffnung auf eine nur schrittweise Anhebung der vom designierten US-Präsidenten Donald Trump angekündigten Importzölle stützte am Mittwoch allenfalls zeitweise. Anleger wissen aber, dass Aussagen Trumps zu Zöllen schnell in die eine wie in die andere Richtung gehen können und bleiben deshalb auf der Hut.

Asiens Börsen durchwachsen

Anleger an den wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Mittwoch vor der Veröffentlichung von US-Verbraucherpreisdaten zurückgehalten. Zudem herrscht weiterhin Vorsicht vor dem Amtsantritt von Donald Trump als nächster US-Präsident. Zu groß sind Inflations- und Zollsorgen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.444 - 0,08 Prozent Hang Seng 19.265 + 0,24 Prozent CSI 300 3.796 - 0,64 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 130,41 + 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,624 + 0,08 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,781 - 0,15 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0296 - 0,06 Prozent USD / JPY 157,35 - 0,40 Prozent EUR / JPY 162,00 - 0,46 Prozent

Sicher und flexibel anlegen Tagesgeld-Vergleich 2025 12.01.2022 · 14:44 Uhr · onvista

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 80,24 USD + 0,32 USD WTI 77,95 USD + 0,45 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 9 (9,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 75 (88) EUR - 'HOLD'

- BERNSTEIN HEBT PROSIEBENSAT.1 AUF 'MARKET-PERFORM' (UP) - ZIEL 4,70 (5,30) EUR

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 103 (95) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 12,50 (10,10) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RTL AUF 27 (26) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 72 (74) EUR - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN HEBT AUTO1 AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 20,50 (10,70) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 33 (29) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 44 (40) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT STRÖER AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 66 (57) EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 32,50 (31) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 375 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 22 (21) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT AIR FRANCE-KLM AUF 'UNDERWEIGHT'(EQUAL WEIGHT) - ZIEL 7(8,50)EUR

- BARCLAYS SENKT NORWEGIAN AIR SHUTTLE AUF 'EQUAL WEIGHT'(OW) - ZIEL 12(15,75)NOK

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 700 (750) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS STARTET AEGEAN AIRLINES MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 12,50 EUR

- BERNSTEIN HEBT HAVAS AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 1,90 EUR

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 4160 (3980) PENCE - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN SENKT PEARSON AUF 'MARKET-PERFORM' (OP) - ZIEL 1330 (1225) PENCE

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 18,50 (19,60) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 139 (136) CHF - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN STARTET UNITE GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 1169 PENCE

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 68 (74) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT JCDECAUX AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 17 (13) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BOLIDEN AUF 300 (290) SEK - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ANGLO AMERICAN PLATINUM AUF 'UNDERWEIGHT' (N) - ZIEL 27 (28) USD

- JPMORGAN SETZT ANGLO AMERICAN PLATINUM AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN SETZT AUCTION TECHNOLOGY GROUP AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN SETZT BOLIDEN AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- RBC HEBT DCC AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 6000 (5800) PENCE

- RBC SENKT ANGLO AMERICAN AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 2200 PENCE

- RBC SENKT ANTOFAGASTA AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 1600 PENCE

- UBS HEBT ZIEL FÜR SPOTIFY AUF 540 (485) USD - 'BUY'

Termine Unternehmen

06:00 CHE: Bossard, Umsatz 2024

07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close-Call Q4-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen

13:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q4-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q4-Zahlen

22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Großhandelspreise 12/24

08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/24

08:00 GBR: Einzelhandelspreise 12/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

10:00 DEU: BIP 1. Schätzung Gesamtjahr 2024

10:00 POL: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 11/24

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 12/24

14:30 USA: Empire State Index 1/25

14:30 USA: Realeinkommen 12/24

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Redaktion onvista/dpa-AFX