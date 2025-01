Der Dax könnte am Freitag erstmals die Marke von 21.500 Punkten erreichen. Knapp eine Stunde vor der Eröffnung signalisierte der X-Dax, dass der Dax mit einem Anstieg um 0,4 Prozent auf 21.497 Punkte zum Auftakt sehr nah dran sein wird an dieser Marke.

Der Gewinn im noch jungen Jahr würde durch den weiteren Anstieg bereits auf fast acht Prozent anschwellen. Allein in dieser Woche hat der Dax dazu schon einen Anstieg beigetragen, der in Richtung drei Prozent geht. Weiteren Auftrieb gibt zu Wochenschluss die anhaltende Erholungsrally an der Wall Street, die zumindest dem S&P 500 bereits zu neuen Rekordhöhen verholfen hat.

Der Start der Trump-Präsidentschaft treibt seit Tagen die Kurse an. Sein jüngster Ruf nach niedrigeren Ölpreisen und Zinssenkungen habe bei den Anlegern für noch mehr Risikobereitschaft gesorgt, hieß es bei der Commerzbank. Laut den Experten der Helaba rücken am Freitag nun Veröffentlichungen vorläufiger Einkaufsmanagerindizes in den Mittelpunkt.

Bezüglich des Dax stellt sich die Helaba die Frage, wie lange die Zuversicht noch anhält und die Perspektive sinkender EZB-Leitzinsen für Unterstützung sorgen kann.

Die Gefahr von Rücksetzern ist vorhanden, zumal es von technischer Seite Signale einer überkauften Marktlage gibt.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Auf ihrer Erholung weiter nach oben um 2,4 Prozent geht es dagegen im Tradegate-Handel für die Aktien von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt häufen sich bei dem Medizintechnik-Konzern die Stimmen, dass das Jahr 2025 besser werden könnte. Am Tag nach einer Kaufempfehlung durch das Analysehaus Equita gab es nun eine solche von der britischen Großbank HSBC.

Aus dem Dax könnte die Symrise-Aktie wegen Resultaten des Konkurrenten Givaudan noch einen Blick wert sein. Der Schweizer Aromen- und Duftstoffhersteller hat 2024 dank höherer Verkaufsmengen deutlich mehr umgesetzt. Sein Gewinn stieg erstmals über eine Milliarde Franken.

Gewinnserie an der Wall Street ungebrochen

Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre jüngste Gewinnserie fortgesetzt. Der zuletzt gute Lauf der Börsen ist dem Enthusiasmus vieler Anleger über die erneute Präsidentschaft von Donald Trump geschuldet. Von ihm versprechen sie sich die angekündigten Deregulierungen und Steuererleichterungen für in den USA produzierende Unternehmen.

Trump stellt Zölle als Wunderwaffe gegen China dar heute · 06:23 Uhr · dpa-AFX

Kursgewinne in China

Die chinesischen Aktienmärkten haben am Freitag zugelegt, während die japanische Börse leicht im Minus schloss. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte nach dem Start von US-Präsident Donald Trump sorgt weiter für Rückenwind. Die Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank dämpfte dort die Stimmung etwas.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.931 - 0,07 Prozent Hang Seng 20.031 + 1,68 Prozent CSI 300 3.832 + 0,77 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Future 131,64 + 0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,505 - 0,30 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,621 - 0,35 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0451 + 0,32 Prozent USD / JPY 155,31 - 0,42 Prozent EUR / JPY 162,31 - 0,10 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 78,28 USD - 0,01 USD WTI 74,61 USD - 0,01 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SPRINGER NATURE AUF 30,30 (30) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 6,75 (7,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG STARTET AUTO1 MIT 'HOLD' - ZIEL 19 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 12,50 (12) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 53 (62) EUR - 'BUY'

- HSBC HEBT CARL ZEISS MEDITEC AUF 'BUY' - ZIEL 54 EUR

- JPMORGAN SENKT CF INDUSTRIES AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 75 USD

- MORGAN STANLEY HEBT MID-AMERICA APARTMENT COMM. AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 168 USD

- MORGAN STANLEY SENKT AVALONBAY COMMUNITIES AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 223 USD

- BARCLAYS HEBT INTERPUBLIC AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 36 USD

- JEFFERIES SENKT FREEPORT-MCMORAN COP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 40 (48) USD

- BERENBERG HEBT SHERWIN-WILLIAMS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 420 (321) USD

- JEFFERIES HEBT STEEL DYNAMICS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 145 (125) USD

- BARCLAYS HEBT AIR PRODUCTS & CHEMICALS AUF 'OVERWEIGHT' (EW) - ZIEL 365(315)USD

- BERNSTEIN HEBT NETFLIX AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 1200 (975) USD

- BARCLAYS HEBT INTERTEK AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 5740 (4750) PENCE

- BARCLAYS HEBT TOMRA SYSTEMS AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 190 NOK

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 4150 (3820) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS NIMMT THG MIT 'EQUAL WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 74 PENCE

- BARCLAYS SENKT EUROFINS AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 50 (65) EUR

- BARCLAYS SENKT SES SA AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 3,05 (4,75) EUR

- BERENBERG SENKT IMERYS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 32 (45) EUR

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 2880 (2970) PENCE - 'OUTPERFORM'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 193 (145) CHF - 'BUY'

- CITIGROUP SENKT ANGLO AMERICAN AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 2800 PENCE

- HSBC HEBT GREGGS AUF 'BUY' - ZIEL 2500 PENCE

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 5,80 (5,60) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ITM POWER AUF 60 (90) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR NEL AUF 2,90 (4,70) NOK - 'NEUTRAL'

- RBC HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 5700 (5500) PENCE - 'OUTPERFORM'

Termine Unternehmen

06:00 CHE: Givaudan, Jahreszahlen (11.00 h Call)

06:30 CHE: SFS, Jahresumsatz

07:00 CHE: BB Biotech, Jahreszahlen

07:00 CHE: Emmi, Jahresumsatz

07:00 CHE: Mikron, Umsatz/Auftragseingang 2024

07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen

07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen

08:00 CHE: Hilti, Jahresumsatz

08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz

10:00 DEU: Vonovia, außerordentliche Hauptversammlung

13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

JPN: BoJ, Zinsentscheid

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/24

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 1/25

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung)

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/24

08:00 SWE: Erzeugerpreise 12/24

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 11/24

09:15 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/25 (endgültig)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/24

Redaktion onvista/dpa-AFX