Im Dax dürfte sich die Konsolidierung der Rekordrally am Montag zunächst fortsetzen. Knapp eine Stunde vor der Eröffnung signalisierte der X-Dax den deutschen Leitindex 0,8 Prozent tiefer bei 21.219 Punkten.

Am Freitagvormittag hatte der Dax mit 21.520 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht. Nach gut acht Prozent Plus im noch jungen Jahr verließen das Börsenbarometer dann zunächst die Kräfte.

Im Dax stehe die „überfällige Korrektur" bevor, schrieb der technische Analyst Christoph Geyer. Als erste Unterstützung machte der Experte das jüngste Ausbruchsniveau bei rund 20.500 Punkten aus.

Jeder Trend muss korrigiert werden. So oder so ähnlich könnte man die aktuelle Lage im Dax beschreiben.

Mit Blick auf die konjunkturelle Lage hierzulande sind die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen skeptisch: „Die Stimmungslage in der deutschen Industrie bleibt ungeachtet des unerwartet kräftigen Anstiegs des Einkaufsmanagerindexes im Januar noch trüb." Noch immer liege der Index deutlich unter der Expansionsschwelle.

Ob der Ifo-Geschäftsklimaindex am Vormittag eine positive Überraschung bringt, ist daher fraglich. „Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland ist schlecht, und daran dürfte sich auch im Januar nichts Grundlegendes geändert haben", sagte Ulrich Kater von der Dekabank. Der Chefvolkswirt prognostiziert den Index weitgehend stabil auf niedrigem Niveau.

Moderate Verluste an der Wall Street

Nach der jüngsten Gewinnserie haben die US-Aktienmärkte am Freitag etwas auf die Bremse getreten. Quartalszahlen einiger großer US-Unternehmen sowie Zoll-Aussagen von Präsident Donald Trump in Richtung China standen im Mittelpunkt des Anlegerinteresses.

Asiens Börsen durchwachsen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. In China überlagerte KI-Optimismus im Zuge eines aktualisierten KI-Modells des chinesischen Start-ups DeepSeek zumindest ein Stück weit triste Wirtschaftsdaten und weiterhin schwelende Zoll-Sorgen mit Blick auf den Handelskonflikt mit den USA. So kamen Berichte auf, das neueste KI-Modell von DeepSeek sei kosteneffizient und komme auch mit Chips mit geringerer Leistung aus.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.565 - 0,92 Prozent Hang Seng 20.212 + 0,73 Prozent CSI 300 3.823 - 0,25 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Future 131,59 + 0.20 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,544 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,584 - 0,84 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0463 - 0,30 Prozent USD / JPY 156,05 + 0,09 Prozent EUR / JPY 163,27 - 0,21 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 77,86 USD - 0,64 USD WTI 74,02 USD - 0,64 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN AUF 105 (100) EUR - 'OVERWEIGHT'

- GOLDMAN HEBT NEMETSCHEK AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 135 (105) EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NORDEX AUF 20,10 (21,50) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 39 (40,50) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 250 (220) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 35 (40) EUR - 'HOLD'

- WDH/JEFFERIES SENKT HUGO BOSS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 45 (50) EUR

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR GE AEROSPACE AUF 202 (183) USD - 'HALTEN'

- JEFFERIES SENKT RLI CORP AUF 'UNDERPERFORM' (BUY) - ZIEL 61 (95) USD

- JPMORGAN HEBT INTERPUBLIC GROUP AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 39 (32) USD

- MORGAN STANLEY HEBT EXELIXIS AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 40 USD

- BARCLAYS HEBT SOCIETE GENERALE AUF 'OVERWEIGHT' (EW) - ZIEL 41 (30) EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3800 (3750) CHF - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VALEO AUF 11 (10) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT EDENRED AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 36 (61) EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3850 (4100) CHF - 'HOLD'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ORSTED AUF 355 (365) DKK - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 205 (236) DKK - 'BUY'

- HSBC HEBT LEGAL & GENERAL AUF 'BUY' - ZIEL 265 PENCE

- HSBC SENKT GENERALI AUF 'HOLD' - ZIEL 30,50 EUR

- JEFFERIES HEBT PANDORA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1550 (1300) DKK

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 56 (54) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT LEGRAND AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 86 (103) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 149 (155) SEK - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT GIVAUDAN AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 4400 (4200) CHF

- MORGAN STANLEY HEBT LVMH AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 820 (630) EUR

- UBS SENKT DIRECT LINE AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 275 (250) PENCE

Termine Unternehmen

07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen (10.30 h Analystencall)

08:00 DEU: Secunet Security, Jahreszahlen

12:30 USA: AT&T, Q4-Zahlen

14:00 DEU: Playmobil, Pk zur Zukunftsstrategie und Innovationen, Nürnberg

17:30 DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close Call Jahreszahlen

17:45 FRA: Airbus Helicopters, Aufträge und Auslieferungen 2024 (Call 18.00 h)

22:30 USA: Nucor, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

02:30 CHN: Industriegewinne 12/24

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25

06:00 JPN: Frühindikatoren 11/24 (endgültig)

08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 12/24

08:00 SWE: Handelsbilanz 12/24

10:00 POL: Arbeitslosenquote 12/24

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 1/25

14:30 USA: CFNA-Index 12/24

15:00 BEL: Geschäftsklima 1/25

16:00 USA: Neubauverkäufe 12/24

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 1/24

Redaktion onvista/dpa-AFX