Der Dax dürfte am Dienstag zunächst an seinen Erholungstrend seit Montagmittag anknüpfen. Knapp eine Stunde vor der Eröffnung signalisierte der X-Dax den deutschen Leitindex mit 21.360 Punkten 0,4 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag.

Ein regelrechtes KI-Gewitter, ausgelöst durch Sorgen vor chinesischer Konkurrenz durch das neueste KI-Modell des Start-up Deepseek, hatte den europäischen Aktienmarkt am Montag zunächst fest im Griff gehabt.

Der Dax war zunächst um etwa 1,5 Prozent bis auf 21.081 Punkte abgerutscht. Auslöser des Gewitters war die Erkenntnis, dass Software mit Künstlicher Intelligenz (KI) möglicherweise mit viel weniger Rechenleistung trainiert werden kann als man bisher dachte.

Gegen Mittag beruhigten sich jedoch die Gemüter und der Abschlag schmolz auf ein halbes Prozent zusammen. Nicht zu vergessen: Der Dax hatte am Freitag erst ein weiteres Rekordhoch erreicht und da im noch jungen Jahr bereits wieder acht Prozent gewonnen.

Der Experte Sandeep Deshpande von der JPMorgan erinnerte mit Blick auf europäische Halbleiterwerte und DeepSeek-Auswirkungen an das alte Paradigma, dass Kostensenkungen im Technologiebereich stets zu Marktwachstum führten. Dies werde in diesem Fall mittel- bis langfristig nicht anders sein.

Hierzulande nimmt die Berichtssaison der Unternehmen Fahrt auf. So vermeldete der Energietechnikkonzern Siemens Energy nach dem harten Börsentag zu Wochenbeginn Versöhnliches. Das Unternehmen ist robust in das neue Geschäftsjahr gestartet und hat besser abgeschnitten als von Analysten erwartet.

Bei Anlegern sorgten die Neuigkeiten für ein wenig Erleichterung. Nach einem Kursverlust von einem Fünftel, den es am Vortag gab, notierten die Aktien im vorbörslichen Geschäft auf der Plattform Tradegate gut zwölf Prozent über dem Xetra-Schlusskurs. Siemens Energy hatte in der Vorwoche noch deutlich von der Fantasie für den globalen Ausbau von Rechenzentren profitiert, da das Unternehmen mit seinen Geschäften in puncto Netztechnik sowie Stromübertragung und -verteilung als gut aufgestellt für das Thema Künstliche Intelligenz gilt.

Kursrutsch der Techwerte in den USA

Sorgen wegen hoher Bewertungen haben der US-Tech-Branche am Montag eine kalte Dusche verpasst. Ausgelöst wurden sie von einer Debatte um das chinesische KI-Start-up Deepseek.

Dessen neuestes KI-Modell soll kosteneffizient sein und womöglich mit weniger starken Chips für Künstliche Intelligenz auskommen als die großen Modelle der etablierten Anbieter. Darunter litt vor allem der technologielastige Nasdaq 100, der um fast drei Prozent absackte.

Japans Börse unter Druck, kein Handel in China wegen Feiertag

Die Sorgen rund um die Bewertung internationaler KI-Aktien haben sich am Dienstag in Asien weiter ausgewirkt. Unter den Verlierern waren Japans Tech-Werte, die den Nikkei 225 mit mehr als einem Prozent ins Minus zogen.

In China, Südkorea und Taiwan hatte der Handel feiertagsbedingt pausiert. Der Hongkonger Hang Seng konnte den verkürzten Handel allerdings knapp im Plus beenden.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.016 - 1,39 Prozent Hang Seng 20.225 + 0,14 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Future 134,41 - 0,30 Prozent 10-jährige Bundesanleihe 2,531 + 0,12 Prozent 10-jährige US-Anleihe 4,552 + 0,53 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0437 - 0,49 Prozent USD / JPY 155,60 + 0,65 Prozent EUR / JPY 162,39 + 0,16 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 77,45 USD + 0,37 USD WTI 73,49 USD + 0,33 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 220 (217) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 554 (551) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 55 (47) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 230 (231) EUR - 'NEUTRAL'

- ODDO BHF HEBT SALZGITTER AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 18 EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 38 (45) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR VERIZON AUF 40 (37) USD - 'VERKAUFEN'

- GOLDMAN STARTET VERA THERAPEUTICS MIT 'BUY' - ZIEL 58 USD

- MORGAN STANLEY HEBT ECOLAB AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 280 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 136 (126) CHF - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DO & CO AUF 210 (195) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 23,50 (23,00) EUR - 'OUTPERFORM'

- CITIGROUP SENKT MONTE DEI PASCHI AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 6,35 EUR

- JEFFERIES HEBT RANDSTAD AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 50 (42) EUR

- JEFFERIES SENKT ADECCO AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 19,50 (29) CHF

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 60 (59) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 26 (25) EUR - 'OVERWEIGHT'

- ODDO BHF HEBT VOESTALPINE AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 24 EUR

- ODDO BHF SENKT OUTOKUMPU OYJ AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 3,40 EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 23 (21) EUR - 'OUTPERFORM'

Termine Unternehmen

06:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (7.00 h Analystencall, 10.00 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen

12:30 USA: Kimberly-Clark, Q4-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen

14:00 DEU: BMW, Pre-Close Conference Call BMW Group Report 2024

17:30 USA: Visa, Hauptversammlung

17:45 DEU: Continental, Pre-Close Call Jahreszahlen

18:00 FRA: LVMH, Jahreszahlen

22:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen

22:00 USA: Starbucks, Q1-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

ITA: De Longhi, Q4-Umsatz

USA: Paccar, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/24 (endgültig)

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/25

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/24

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 12/24 (vorab)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/24

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/25

Redaktion onvista/dpa-AFX