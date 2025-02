Deutschland: Stabiler Auftakt

Die anhaltenden Sorgen über US-Importzölle stehen einer Dax -Erholung am Dienstag zunächst im Wege. Doch immerhin zeichnet sich nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn eine Stabilisierung ab: Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein minimales Plus bei 21.435 Punkten.

Ähnlich sieht es beim Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 aus, der am Morgen aber knapp im Minus erwartet wird. Beide Indizes hatten bereits am Montag ihre Verluste etwas eingedämmt, nachdem US-Präsident Donald Trump die Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada vorerst ausgesetzt hatte.

Dennoch bleibe die Verunsicherung hoch, kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Denn im Moment ist nicht klar, wie es beim Thema Zölle weitergeht. Ob diese in 30 Tagen tatsächlich in Kraft treten oder ob Donald Trump bis dahin weitere Zugeständnisse der beiden Nachbarstaaten erreichen möchte, bleibt offen." In der EU sei es ebenfalls "für jedes Aufatmen zu früh", denn "auch hier bleiben US-Zölle jederzeit möglich", so Altmann weiter.

USA: Verluste eingedämmt

Die US-Börsen haben zum Wochenstart ihre zunächst deutlichen Verluste spürbar verringert. Die erratischen Entscheidungen in der US-Zollpolitik unter Präsident Donald Trump sorgten für einen neuen schwankungsreichen Handelstag. Trump, der am Wochenende die Einführung hoher Zölle auf Einfuhren in die USA aus Mexiko, Kanada und China genehmigt hatte, verschob in letzter Minute deren Einführung auf mexikanische und kanadische Produkte um einen Monat. Der Dow Jones Industrial dämmte seine Verluste ein und schloss mit minus 0,28 Prozent auf 44.421,91 Punkte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 44.421 -0,28 Prozent S&P 500 5.994 -0,76 Prozent Nasdaq 19.391 -1,20 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Dienstag trotz des Zollstreits der USA mit China zugelegt. Als Antwort auf die von US-Präsident Donald Trump angeordneten Zölle auf Einfuhren aus China hat die Volksrepublik mit Gegenzöllen reagiert. Im Gegensatz zu Mexiko und Kanada, die mit US-Präsident Donald Trump kurz vor Inkrafttreten von Zöllen eine Vereinbarung trafen, um die Einführung vorerst für 30 Tage auszusetzen, gab es zunächst keine derartige Einigung mit China.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach den Verlusten am Vortag kurz vor dem Handelsschluss um 0,8 Prozent zu. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann 1,7 Prozent. In Festlandchina ruhte der Handel feiertagsbedingt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.798 +0,80 Prozent Hang Seng 20.217 +1,70 Prozent CSI 300 3.817 -0,00 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 132,83 +0,49 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,47 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen6 4,56 -0,10 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0295 -0,01 Prozent USD / JPY 155,27 +0,24 Prozent EUR / JPY 159,80 +0,36 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 75,06 USD - 0,79 USD WTI 71,84 USD -1,40 USD

Umstufungen von Aktien:

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TUI AUF 8,20 (7,50) EUR - 'HOLD'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 46 (41,50) EUR - 'BUY'

BERENBERG STARTET WIIT MIT 'BUY' - ZIEL 23 EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX