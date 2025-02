onvista Mahlzeit

Was für ein Hin und Her. Erst kommen Zölle auf Waren aus Mexiko, Kanada und China und die Märkte geben deutlich nach. Dann wird der Zoll in Richtung Mexiko direkt für einen Monat ausgesetzt und die Märkte erholen sich. In der Nacht folgt der Zoll-Aufschub in Richtung Kanada, ebenfalls um vier Wochen. Es kommen also nur die Zölle in Richtung China.

Dort wurden direkt harte Gegenmaßnahmen mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent verhängt, was die Märkte wieder unter Druck setzte. Martin bringt heute ein wenig Licht ins Dunkel .Außerdem sind die Aktien von Tesla kräftig unter Druck und können sich - anders als der Rest vom Markt - nicht erholen.

Palantir hat in der Nachbörse phänomenale Zahlen vorgelegt. Die Aktie springt direkt auf ein neues Hoch. Martin schaut für euch auf die Ergebnisse. Bei Alphabet erwarten Trader heute die Quartalszahlen. In der Sendung geht es darum, was geliefert werden muss, damit diese Aktie den Handelstag positiv beenden kann.

