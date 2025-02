EURO STOXX 50® - Endlich ein neues Allzeithoch?

Langfristig winkt also endlich auch dem Euro STOXX 50® ein Vorstoß in „uncharted territory“. Apropos langfristig: Mit Blick auf den Kursverlauf der letzten drei Jahre liegt noch ein drittes konstruktives Kursmuster vor. So sorgt die „Tasse-Henkel-Formation“ der Jahre 2021/22/23 für zusätzlichen Rückenwind. Charttechnisch sind derzeit also „aller guten Dinge drei“, denn auch aus diesem Muster ergibt sich ein Anschlusspotenzial von 1.150 Punkten. Gerechnet vom strategischen Ausbruchslevel bei 4.500 Punkten lässt sich also ein weiteres Kursziel auf 5.650 Punkte veranschlagen. Unter dem Strich liegt ein drittes Kursmuster vor, welches auf neue Rekordstände hoffen lässt. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So bilden die Ausbruchsmarken bei 5.100 Punkten einen ersten wichtigen Rückzugsbereich, während danach die obere Begrenzung der ehemaligen Flagge (akt. bei 4.983 Punkten) eine strategische Absicherung darstellt. Solange diese Bastion nicht unterschritten wird, besteht die Hoffnung, dass der starke Jahresauftakt der europäischen Standardwerte mehr als eine Eintagsfliege ist.

EURO STOXX 50® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EURO STOXX 50®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

