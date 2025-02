Der Dax ist von den Zollandrohungen unbeeindruckt: Hat Trumps Zolldrohung den Schrecken verloren?

Der Dax hat Traum-Größen erreicht, die niemand vorausgesagt hat. Wichtigste Treiber sind SAP und Siemens, aber auch die Deutsche Telekom. Das Ganze verlief bei relativ bescheidenen Umsätzen um rund drei Milliarden Euro täglich. Eine Konsolidierung des Erreichten ist unschwer vorauszusagen.

Die Zolldrohungen von Donald Trump sind zu relativieren, wie dies schon vor sieben oder acht Jahren nachvollziehbar war. Also warte ich auf die genannte Konsolidierung, um neue Investments im Dax anzupeilen, was jedoch mit der Bestätigung der Stimmung mit dem Wahlergebnis am 23.02. zu verbinden ist.

Tesla ist stark unter Druck: War es das für die Aktie oder sehen wir bald wieder ein fulminantes Comeback?

Die Tesla-Story verliert schrittweise an Glanz. Gemessen an den echten Zahlen für Umsatz und Gewinn präsentiert sich die Gesamtbewertung von Tesla in den Größenordnungen der anderen großen Autobauer für den Sektor E-Mobil. Die Halbierung des Tesla-Kurses in ein oder zwei Jahren ist damit unschwer angesagt. They never come back!

Elliott steigt bei BP ein und die Aktie springt nach oben: Nur kurzes Strohfeuer oder interessante Möglichkeit für Privatanleger?

Der Einstieg von Elliott bei BP ergibt Sinn. Der zweitgrößte englische Ölkonzern bedarf einer gründlichen Renovierung, in der Technologie, in den Schwergewichten und damit in der Struktur. Elliott rechnet richtig, aber auf Zeit. Ein Mitspielen macht deshalb aus der Sicht eines Privatanlegers durchaus Sinn, aber Riesengewinne sind nicht zu erwarten. London taxiert das rechnerische Potenzial auf etwa 30 Prozent.