Deutschland: Anleger holen nach Dax-Rekordrally erst einmal Luft

Der Dax wird nach seiner Atempause von der jüngsten Rekordjagd am Montag nahezu unverändert erwartet. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 22.534 Punkte.

"Der Dax steht im Bereich seines Allzeithochs", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners am Morgen. Gleichzeitig wappneten sich immer mehr Anlegerinnen und Anleger für einen Rückschlag. "Das Risikobewusstsein nimmt aktuell stark zu." Auch die Experten der Landesbank Helaba sehen nach dem zuletzt dynamischen Dax-Anstieg ein "erhebliches Rückschlagpotenzial".

Gleichzeitig fehlen am Montag Impulse von den wichtigen US-Börsen: An diesen findet wegen eines Feiertags kein Handel statt. Die überwiegend wenig bewegten asiatischen Märkte geben ebenfalls keine Richtung vor. Derweil sieht Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets den Dax weiter auf Wachstumskurs, "wenngleich Anleger angesichts möglicher kurzfristiger Rücksetzer vorsichtig bleiben sollten".

Die Aktien europäischer Autounternehmen könnten am Montag ähnlich wie die Konkurrenz in Asien unter Druck geraten. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag für Anfang April neue Einfuhrzölle für die Branche angekündigt, aber keine weiteren Details genannt. Dagegen zeichnen sich bei Rüstungstiteln wie Rheinmetall und Hensoldt weitere Kursgewinne ab. Sie waren schon am Freitag beflügelt worden von Forderungen des US-Vizepräsidenten J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass Deutschland und Europa mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen. Für Rheinmetall hat die Investmentbank Stifel das Kursziel auf markthöchste 1037 Euro angehoben.

USA: Dow konsolidiert, Nasdaq mit Rekord

Vor dem Hintergrund der Debatte um die Zollpolitik und der Haltung der Vereinigten Staaten im Ukraine-Krieg sind die wichtigsten US-Aktienindizes am Freitag mit unterschiedlichen Vorzeichen ins verlängerte Wochenende gegangen. Zahlen aus dem US-Einzelhandel dürften laut dem Helaba-Ökonomen Ralf Umlauf tendenziell Zinssenkungserwartungen stützen.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,37 Prozent bei 44.546,08 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 erklomm kurz vor Handelsende ein Rekordhoch und gewann letztlich 0,38 Prozent auf 22.114,69 Punkte. An diesem Montag sind die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 44.546 -0,37 Prozent S&P 500 6.114 -0,01 Prozent Nasdaq 20.026 +0,41 Prozent

Asien: Im Minus

Die Unsicherheit rund um die US-Politik hat sich am Montag auch an den Asien-Börsen ausgewirkt. In Japan lag der Nikkei 225 zuletzt knapp mit 39.147,49 Punkten auf Vortagsniveau. Thema war dort, dass Japan eine Ausnahme von den sogenannten Gegenzöllen des US-Präsidenten Donald Trump anstrebe, hieß es.

Technologiewerte waren zwar gefragt wegen KI-Optimismus, doch dies konnte in der Breite nicht positiv beeinflussen. In Hongkong stand der Hang-Seng-Index zuletzt mit 0,4 Prozent im Minus. In Festland-China gab der CSI 300 um 0,2 Prozent nach.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.149 -0,80 Prozent Hang Seng 21.814 +1,70 Prozent CSI 300 3.947 -0,20 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 132,35 - 0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,42 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen6 4,53 -0,10 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0491 -0,06 Prozent USD / JPY 151,55 -0,51 Prozent EUR / JPY 158,93 -0,56 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 74,88 USD +0,13 USD WTI 70,78 USD +0,06 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SCHOTT PHARMA AUF 27 (28) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP NUCERA AUF 11 (12) EUR - 'HOLD'

KEEFE, BRUYETTE & WOODS SENKT COMMERZBANK AUF 'MARKET PERFORM' - ZIEL 22 EUR

STIFEL HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 1037 (650) EUR - 'BUY'

UBS HEBT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 55 (50) EUR - 'NEUTRAL'

UBS HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 924 (805) EUR - 'NEUTRAL'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HERMES AUF 2950 (2600) EUR - 'BUY'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 5640 (5490) PENCE - 'BUY'

Redaktion onvista/dpa-AFX