Mit gutem Gewissen investieren – money:care und onvista machen es möglich

Welche Unternehmen bezahlen fair? Welche Firmen stoßen wenig CO2 aus? Diese Informationen sind nicht immer leicht zu finden – bis jetzt. Mit dem Nachhaltigkeits-Score sehen onvista-Nutzer nun mit einem Blick, wie nachhaltig ein Unternehmen ist.

onvista baut sein Angebot an Daten für Anleger aus. Wenn du Unternehmen nach Nachhaltigkeitskriterien bewerten willst, kannst du das an gleich mehreren Stellen. Einmal findest du nun im Aktienfinder entsprechende Filterkriterien.

Dort kannst du nun entweder über einen Gesamt-Score Aktienkonzerne filtern, oder aber im Dropdown unten links nach den aufgegliederten Kriterien Klima, Gesellschaft oder Gender.

Quelle: onvista

Außerdem findest du den Score auch direkt in der Einzelansicht einer Aktie, beispielsweise, wenn du die Aktie bereits besitzt und das Unternehmen nun auf Nachhaltigkeit überprüfen willst.

Quelle: onvista

Diesen Gesamt-Score siehst du unten rechts im Kurzprofil der Aktie. Über die Navigation – oder einen Klick auf den Score selbst kommst – du zu weiteren Details, wie beispielsweise die Treibhausgasemissionen eines Unternehmens.

Quelle: onvista

Hier siehst du beispielsweise bei der Adidas-Aktie, dass der Sportartikelkonzern nur 49 Prozent seines CO2-Budgets ausstößt. Oder auch, dass der Dax-Konzern aus Herzogenaurach 89 Prozent seines Abfalls recycelt, und damit den Zielwert von 75 Prozent klar übertrifft.

Die Nachhaltigkeits-Scores von Adidas. · Quelle: onvista

Mit einem Klick auf den kleinen „i“-Button neben den einzelnen Score-Komponenten erhälst du einen Einblick in die Definition des Messwerts.

Für nachhaltige Investments gibt es gute Gründe

Für diese neue Funktion kooperiert onvista mit money:care. Das Startup nutzt Künstliche Intelligenz, um aus den öffentlich verfügbaren Informationen der Unternehmen die entsprechenden Nachhaltigkeits-Scores zu ermitteln. Hier erfährst du mehr darüber, wie money:care die Scores ermittelt.

Damit bleibt die Frage – warum solltest du nachhaltig investieren? Ganz einfach: Einerseits spricht nichts dagegen, bei seinen Investments ein gutes Gewissen zu haben. Mit dem Nachhaltigkeits-Score von money:care hast du dafür die perfekte Bemessungsgrundlage. Dabei kannst du dich auf die Daten und die Transparenz unseres Partners money:care verlassen.

Auf der anderen Seite belegen Studien, dass nachhaltig geführte Unternehmen tatsächlich eine bessere Performance am Aktienmarkt erzielen. Zudem müssen Unternehmen aufgrund der steigenden CO2-Bepreisung ohnehin immer nachhaltiger wirtschaften – wer heute schon in derartige Unternehmen investiert, hat einen Vorteil. Mehr dazu erfährst du in diese Artikel.