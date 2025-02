Die europäischen und insbesondere die deutschen Aktien, zumindest gemessen am Dax, haben einen der besten Jahresstarts ihrer Geschichte hingelegt. Doch warum eigentlich?

In der ersten Ableitung ist die Begründung sehr einfach und immer dieselbe, wenn Kurse steigen: Offenbar war es für die Käufer wichtiger, Aktien zu erwerben, als für die Verkäufer, ihre Aktien zu veräußern. Umgekehrt verhält es sich bei fallenden Kursen. Doch der Mensch sucht nach fundamentalen Erklärungen, und so besteht die Erwartung, dass Marktkommentatoren dem Publikum erklären, warum es für die Käufer aktuell so viel wichtiger war, europäische Aktien zu kaufen, so dass sie einen Kursanstieg seit Jahresbeginn von über zehn Prozent auslösten.