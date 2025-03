Zölle auf Kanada und Mexiko sollen so nicht kommen

US-Handelsvertreter Lutnick hat am Wochenende signalisiert, dass die 25% Zölle auf Kanada und Mexiko in der bisher geplanten Form wohl doch nicht kommen werden. Die Zölle sollten an diesem Dienstag in Kraft treten. Zudem hat sich Donald Trump of Truth Social erneut über eine mögliche „Krypto-Reserve“ geäußert. Im Grunde wurden vergangene Worte nur wiederholt, mit dem Sektor dennoch auf breiter Front freundlich. Bitcoin hat am Freitag ein Bounce von der 200-Tagelinie gesehen. Intel verschiebt den Bau einer $28 Mrd. Fabrik in Ohio um fünf Jahre. Außerdem scheinen NVIDIA und Broadcom den 18A Herstellungsprozess zu testen, was bei einem erfreulichen Verlauf zu größeren Aufträgen führten könnte. Ansonsten sind es vor allem Analysten, die für Stimmung sorgen. Morgan Stanley äußert sich optimistisch zu den langfristigen Aussichten von Tesla.



