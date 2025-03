Zölle fachen Rezessionsangst an

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die Wall Street befindet sich im Bewertungsprozess der seit gestern Nacht eingeführten 25% Zölle auf Kanada und Mexiko. Target wird im ersten Quartal die Ziele verfehlen und warnt, dass die Preise aufgrund der Zölle bereits kurzfristig steigen werden. Die Bank of America senkt unter anderem wegen der Zölle die für 2025 erwarteten Auslieferungen für Tesla von 16,7 Millionen auf 16,1 Millionen Fahrzeuge. Best Buy rechnet im laufenden Quartal auch mit verfehlten Zielen, wobei hier der Effekt der Zölle noch nicht reflektiert ist. Insgesamt wartet die Wall Street auch auf die Wirtschaftsdaten der nächsten Tage. Am Mittwoch wird der Februar-ISM-Einkaufsmanager-Index der Dienstleister gemeldet, gefolgt von den Februar-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Das Risiko einer zunehmenden Wirtschaftsflaute hat in den letzten Wochen merklich zugenommen.



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke