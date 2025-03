Lockern USA heute die Zölle auf Auto-Industrie? | Ergebnisse Einzelhandel flau.

Donald Trumps Rede zur Lage der Nation war aggressiv und laut, aber mit wenigen neuen Informationen. Im Fokus stehen die Kommentare von US-Handelsminister Howard Lutnick. In einem FOX-Interview wurde signalisiert, dass es heute Nachmittag Meldungen zur Zollpolitik geben wird. Die Wall Street geht davon aus, dass man die Auto-Industrie von den Zollanhebungen wohl befreien wird. Die Branche warnt vor drohenden Preisanhebungen um 25%, mit einem möglichen Einbruch der Produktion in Nordamerika um täglich 20.000 Fahrzeuge, berichtet CNBC. Was die Wirtschaft betrifft, bleibt das Bild verhangen. Laut des Lohnabwicklers ADP wurden im Februar deutlich weniger Jobs geschaffen als erwartet. Gleichzeitig fallen die seit gestern Abend gemeldeten Zahlen überwiegend enttäuschend aus. Campbell‘s, CrowdStrike enttäuscht bei den Aussichten, vor allem wegen eines höheren Steuersatzes. Abercrombie, Foot Locker, Ross Stores enttäuschen alle bei den Aussichten. Bei Tesla gibt es erneut negative Meldungen aus Europa. Die Februar-Registrierungen lagen in Deutschland 76% unter Vorjahresniveau, obwohl branchenweit die eAuto-Registrierungen 31% über Vorjahresniveau lagen.



