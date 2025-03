Dax-Widerstand: 23.420 23.500 Dax-Unterstützung: 23.115 22.500

Dax-Rückblick:

Der Intraday-Abverkauf von über 300 Punkten am Vormittag hatte keine größeren Auswirkungen im Dax. In der US-Sitzung am Nachmittag ging es dann wieder 300 Punkte in die Gegenrichtung und der Index kletterte auf ein weiteres neues Allzeithoch oberhalb der 23.400er Punkte-Marke bevor im nachbörslichen Handel erste Gewinnmitnahmen einsetzten.

Diese Gewinnmitnahmen setzen sich heute Vormittag zunächst fort und der Index rutscht zeitweise unter die Marke von 21.100 Punkten ab.

Dax-Ausblick:

Eine denkwürdige Handelswoche geht dann höchstwahrscheinlich mit einem größeren Tagesverlust zu Ende. Man soll den Tag allerdings nicht vor dem Abend loben - in Anbetracht der jüngsten Volatilität kann der Index heute auch noch im Plus aus dem Handel gehen.

Im aktuellen Marktumfeld ist wirklich alles möglich, auf eine Prognose für den Rest des Handelstages werde ich entsprechend heute verzichten, charttechnische Levels spielen derzeit keine Rolle. Ein schönes Wochenende allen Lesern!