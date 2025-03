Auf dem Rekordniveau des Dax lassen es die Anleger zur Wochenmitte wohl erst einmal langsamer angehen. Nachdem das historische Finanzpaket im Deutschen Bundestag die erste Hürde genommen hat, verlagert sich der Fokus der Anleger nach Washington. Dort entscheidet die US-Notenbank über den Leitzins, die wohl wichtigste Stellschraube für die globalen Finanzmärkte.

Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn einen 0,3 Prozent niedrigeren Start des Dax bei 23.306 Zählern.

Schuldenpaket befeuert Aktienmarkt

Befeuert von einer gelockerten Schuldenbremse und Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Rüstung hatte der Dax am Dienstag bei gut 23.476 Zählern eine Höchstmarke erreicht. Nach mehr als 17 Prozent Plus im laufenden Jahr gibt es vorbörslich aber auch noch keine Anzeichen, dass Anleger Gewinne mitnehmen.

Zinspolitik der Fed

In einem durch hohe Unsicherheit geprägtem wirtschaftlichen Umfeld wird die US-Notenbank Fed die Zinsspanne voraussichtlich bei 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Der Fokus dabei liegt auf dem Ausblick und möglichen Signalen für künftige Entscheidungen.

Angesichts der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump ist die Aussicht auf Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten unsicher. Das und eine hartnäckig hohe Inflation hatte die Investoren an den US-Börsen am Dienstag zu Verkäufen bewogen. Auch dies könnte dafür sprechen, dass sich Anleger am Mittwoch hierzulande zurückhalten.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Auf Unternehmensseite galt es vorbörslich nochmals einige Zahlenvorlagen, darunter jene des Dax-Konzerns Vonovia. Vorbörslich zeichnet sich eine Erholung um drei Prozent ab, nachdem die Aktien zuletzt wegen Zinssorgen auf das niedrigste Niveau seit fast einem Jahr gefallen waren. Das Immobilienunternehmen bleibt trotz steigender Renditen am Anleihemarkt zuversichtlich und erhöht die Dividende.

Auch beim SDax-Mitglied PVA Tepla bahnten sich nach den Resultaten vorbörsliche Gewinne an. Erste Stimmen waren hier aber nicht eindeutig. Am Markt hieß es, bei dem Technologieunternehmen stehe ein guter Umsatzausblick einer schwach prognostizierten Profitabilität gegenüber.

Verluste an der Wall Street

Nach zwei Erholungstagen haben die New Yorker Börsen am Dienstag wieder nachgegeben. Konjunkturdaten schmälerten die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed.

Ein Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine hatte kaum Einfluss auf die Kurse.

Dass die Fed am Mittwochabend den Leitzins unverändert lassen wird, gilt am Markt als nahezu sicher.

Asiens Börsen durchwachsen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben sich am Mittwoch kaum von der Stelle bewegt. Die schwachen Vorgaben aus den USA und die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend sorgten für Zurückhaltung.

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN AUF 125 (105) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SPRINGER NATURE AUF 29 (30,3) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 15,8 (14,7) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN STARTET TUI MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 12 EUR

- RBC SENKT SIEMENS AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 245 EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 11 (10) EUR - 'SELL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 107 (90) EUR - 'BUY'

- WDH/BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR DÜRR AUF 40 (39) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR EON AUF 13,50 (13,25) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- JPMORGAN SENKT MARTIN MARIETTA MATERIALS AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 560 (640) USD

- JPMORGAN HEBT VULCAN MATERIALS AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 285 (290) USD

- BARCLAYS HEBT MOSAIC AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 33 USD

- BARCLAYS SENKT CENTRICA AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 170 PENCE

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DOCMORRIS AUF 17 (24) CHF - 'HOLD'

- RBC HEBT SCHNEIDER ELECTRIC AUF 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 270 (225)EUR

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR REMY COINTREAU AUF 46 (50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- WDH/LBBW SENKT ING AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 19,50 (18,10) EUR

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen 2024 (7.30 h Call, 9.30 h Presse-Pk, 14.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 h Pk)

08:00 DEU: PVA TePla, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz 2024

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Munich Re, Geschäftsbericht

USA: General Mills, Q3-Zahlen

GBR: Morgan Stanley "European Financials Conference 2025", London (bis 20.3.25) u.a. mit Unicredit, Münchener Rück, Deutsche Börse, Deutsche Bank

Termine Konjunktur

JPN: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Handelsbilanz 2/25

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 1/25

05:30 JPN: Industrieproduktion 1/25 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 1/25

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/25 (endgültig)

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 1/25

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 1/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/24

15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

19:00 USA: FOMC Zinsentscheid (19.30 h Pk)

Redaktion onvista/dpa-AFX