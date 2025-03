FED Zinsentscheid elektrisiert die Börse.

Obwohl allgemein erwartet wird, dass die Fed die Zinsen weiterhin stabil hält, beobachten Händler die Zinsprognose der Notenbank aufmerksam.

Die Notenbanker veröffentlichen vierteljährlich ihre Zinserwartungen sowie ihre Prognosen für Bruttoinlandsprodukt, Inflation und Arbeitslosigkeit. Diese Erkenntnisse kommen zu einem Zeitpunkt, wo Unsicherheiten des Marktes in der Luft liegen und greifbar sind.



Der Fed-Vorsitzender Powell hat wiederholt betont, dass die Risiken für Preisstabilität und Vollbeschäftigung ausgeglichen seien. Dies trifft wahrscheinlich immer noch zu, aber die Risiken für beides steigen. Es ist nicht an der Zeit, zu verkaufen und aus dem Markt auszusteigen, möglicherweise den heutigen Tag zu nutzen um das langfristige Portfolio zu rebalancen.



Die Anleger haben einen schwierigen Dienstag hinter sich, an dem die jüngste Verkaufswelle am Markt nach zwei erfolgreichen Handelstagen mit voller Wucht zurückkam und vor allem im Techsektor lange Gesichter erzeugte.



00:00 Intro

00:08 Tag der Zinsentscheidung

02:30 Trump Putin Call

04:10 Zoll-Thematik in den Hintergrund gerückt

05:55 Europäische Märkte (DAX, Volkswagen, Siemens)

06:55 Konjunkturdaten Asien | Tencent, BYD

09:55 Öl-Reserven USA | Trump kritisiert Richter

11:55 Makroumfeld (Konjunktur, Ausblick Hochschulkredite u.a.)

13:33 General Mills: Umsätze enttäuschen | Signet

14:35 General Motors | Gegenwind für Tesla

18:45 Costco | Morgan Stanley | Gilead | AMD

20:30 Amazon macht Druck auf Nvidia

22:25 X/Twitter: Wert erhöht?

23:00 Analysten: Tencent Music, Xpeng, Airlines, Corning u.a.

25:11 Lululemon | Chipotle | Öl-Branche (BP, Shell)



