Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Medios, Hornbach, TAG Immobilien, Jenoptik, Heidelberg Materials, Öl, Intuitive Machines, Oklo, KB Home, Adobe und Tesla.

Was für ein Run am Montag. Es zeigt sich einmal mehr, dass der Rückgang in den US-Aktien mehr oder weniger Zoll-bedingt ist. Trump hat bereits am späten Freitag einen ruhigeren Ton bezüglich des 02. April angeschlagen, was sich sofort positiv im Markt bemerkbar macht.

Besonders stark war am Montag die Aktie von Tesla. Hier geht es um mehr als zehn Prozent nach oben. Spannend wird es, ob die Gewinne gehalten werden können, denn die Verkaufszahlen in Europa waren mehr als schlecht.

Aktien von KB Home haben nach Zahlen deutlich Federn lassen müssen. Hier wird der Kurs wohl an einem neuen Tief eröffnen. Martin schaut auf den Chart und schätzt die Risiken für Investoren ab.

Adobe erhält derweil Rückendeckung von einem enorm bullishen Analysten. Warum er für die Aktie rund 50 Prozent Kurspotential sieht, dazu heute mehr in der Live-Sendung.