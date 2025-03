Trading-Chance Heizöl: 91% Trefferquote

Werbung

Meist thematisieren wir an dieser Stelle spannende Aktien. Doch ein großes Plus von Ihnen als privatem Trader oder Investor ist, dass Sie nicht an bestimmte Assets gebunden und darauf beschränkt sind. Sie können sich aus einer gigantischen Auswahl von Märkten bedienen und dabei auch tolle Chancen bei Rohstoffen nutzen. Heute zeigen wir Ihnen eine längerfristige Gelegenheit auf Heizöl, die ein seltenes Wetterphänomen als Grundlage hat.

Märkte bewegen sich aufgrund von fundamentalen Begebenheiten. Im Retail-Bereich setzen sich jedoch nur wenige Börsianer damit auseinander, so dass vieles sehr abstrakt wahrgenommen wird. Das ist übrigens nach unserer Erfahrung einer der Hauptgründe, warum die privaten Händler oft die Herangehensweise wechseln und irgendwann gänzlich kapitulieren. Es liegt nicht daran, dass es keine funktionierenden Ansätze gäbe. Die gibt es definitiv. Nur viele fokussieren sich falsch und haben ein unangemessenes Mindset. Umso schöner, wenn wir hier mit Ihnen einen Teil unserer Erfahrung und Herangehensweise aus 26 Jahren hauptberuflichem Trading teilen können.

Auf Rohstoffpreise wirken spezifische Wetterphänomene ganz besonders stark. Bei Agrar-Rohstoffen kann es zu Ernteschäden oder zu Rekordernten kommen, wenn sich das übliche Wetter für ein Erntejahr ändert, und bei Energie-Rohstoffen steigt oder sinkt die Nachfrage je nachdem, wie kalt oder warm die einzelnen Jahresabschnitte ausfallen. Die heutige Trading-Chance ergibt sich bei einem Markt, den die wenigsten wahrscheinlich auf dem Schirm haben, der aber in seiner Preisbildung oft viel logischer ist, als so manche Aktien. Die Rede ist von Heizöl.

El Nino & La Nina Wetterphänomen

Ob ein Jahr (und besonders die Heizperiode) besonders kalt oder eher mild ausfällt ist nicht etwa zufällig und tritt adhoc auf, sondern es lässt sich bereits frühzeitig mit erhöhter Wahrscheinlichkeit antizipieren. Verantwortlich für außergewöhnlich milde oder auch besonders kalte Jahre ist das sogenannte ENSO-Phänomen, welches in El Nino und La Nina Phasen unterteilt ist. Diese wechseln sich immer wieder ab.

Im pazifischen Raum herrscht im Normalzustand eine von den Passatwinden am Äquator entlang getriebene Luft/Wasserströmung in Richtung Südostasien vor. Vor der Küste Südostasiens erwärmtes Oberflächenwasser sorgt für ein feucht-warmes Klima mit viel Niederschlag. Vor der Küste Südamerikas wiederum ist das Oberflächenwasser eher kalt und sorgt für ein trockenes Klima. Diesen Normalzustand bezeichnet die Fachterminologie als „Walker-Zirkulation“. Kehrt sich diese Zirkulation um bezeichnet man diesen Zustand als El Nino Phänomen. El Nino hat weitreichende Folgen für diverse Rohstoffe und sorgt regelmäßig für Preisschocks bei Orangensaft oder auch Kakao. Jede Pflanze benötigt ein bestimmtes, spezifisches Klima, welches in El Nino Phasen jedoch nahezu umgekehrt ist. Nicht selten kommt es dann zu Missernten oder erheblichen Minderernten.

Um den Normalzustand wieder herzustellen braucht es eine extrem ausfallende (also überdurchschnittlich starke) Walker-Zirkulation. Dieses Phänomen bezeichnet man als „La Nina“. Herrscht dieses Wetterphänomen vor, so wirkt sich dies ebenfalls preistreibend auf spezifische Rohstoffe aus, wie wir gleich sehen werden.

So wirken sich die Wetterphänomene auf verschiedene Rohstoffe aus

Unsere Statistik veranschaulicht für verschiedene Rohstoffe, wie sich diese in El Nino und La Nina Phasen entwickelt haben. Man sieht, dass El Nino sich besonders auf Orangensaft und Kakao in Form von Preissteigerungen niederschlägt. In La Nina Phasen hingegen steigt der Kaffeepreis. Zudem ist Heizöl nahezu immer extrem stark gestiegen. Mit einer Ausnahme (von 11 erfassten Fällen) stieg der Heizöl-Preis während La Nina stets massiv an. Im Durchschnitt legt der Preis in diesen besonderen Phasen knapp 30% zu.

Seit Herbst ´24 La Nina!

Das letzte La Nina Phänomen setzte Anfang 2020 ein und dauerte bis ins erste Quartal 2023 an. In dieser Zeit stieg der Heizöl-Preis um 300%! Selbst wenn wir das durch den Corona-Crash verursachte niedrige Ausgangsniveau und die Tatsache, dass 2022 eine weitere Aufwärtswelle durch den Beginn des Ukraine-Krieges verstärkt wurde, so war auch diese La Nina Phase extrem stark. Nachdem es bis ins Frühjahr 2024 ein El Nino Phänomen gegeben hatte, worauf eine neutrale Phase folgte, so haben wir seit Herbst 2024 wieder ein La Nina Phänomen. Inzwischen wissen Sie bereits, dass diese Phasen prädestiniert sind, um Long-Positionen auf Heizöl zu eröffnen und zu halten. Da wir aktuell im Heizöl-Preis etwa auf dem Niveau vom Herbst ´24 rangieren, wäre noch eine Einstiegs-Chance mit erheblichem Potenzial gegeben, die wir nun ergreifen können.

Der ONI-Index

Abgebildet wird das ENSO-Phänomen mit seinen beiden Ausprägungen im sogenannten ONI-Index. Er wird auf der Webseite der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) veröffentlicht und ist auch für Sie jederzeit frei einsehbar. Es gilt: Werte >+0,5 zeigen ein El Nino Phänomen an. Werte < -0,5 indizieren La Nina.

Long-Chance auf Heizöl

Fassen wir alles zusammen, so können wir aktuell eine Trading-Chance ergreifen, die eine extrem hohe Trefferquote von 91% aufweist und zudem einen enormen durchschnittlichen Gewinn pro Trade abwirft. Das ist freilich keine Garantie dafür, dass der Trade auch in diesem Fall aufgeht und ein Erfolg wird. Doch bei 91% Trefferquote und einem durchschnittlichen Anstieg des Marktes von 30% (wenn wir das 2020er-Phänomen mit einrechnen sogar deutlich mehr) gibt es absolut keine ernstzunehmende Begründung, einen solchen Gewinnvorteil nicht auszuspielen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf den S&P 500

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Mini Future Long des Emittenten BNP Paribas für Sie ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der K.O. liegt bei 1,889 USD und der Basispreis bei 1,749 USD. Bei einem aktuellen Preis von 2,25 USD ergibt sich ein Hebel von 4,47. Wir haben das Produkt auch heute so ausgewählt, dass dessen K.O. minimal weiter entfernt liegt, als der für den Trade benötigte Stop-Loss. Im Produkt macht ein Stop-Loss bei 0,50 Euro Sinn. Die WKN lautet PN21ZA.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 2,6 und 3,3 USD

Unterstützungen: 2,05 bis 2,10 USD

Mini Future Long auf Heizöl

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

