Dax-Rückblick:

Nach der gestrigen Positivperformance startete der Xetra-Dax heute Morgen mit einer weiteren Aufwärtskurslücke in den Handel im Bereich um 23.200 Punkte. Was danach folgte war aber alles andere als bullisch - der Index verlor noch innerhalb der ersten beiden Handelsstunden über 300 Punkte an Wert.

Dax-Ausblick:

Wer heute morgen noch von neuen Allzeithochs träumte, sollte erst einmal umdenken: Die Performance seit 9 Uhr ist kurzfristig ganz klar negativ zu interpretieren und suggeriert weiteres Abwärtspotenzial in den kommenden Stunden und Tagen.

So lange der XETRA-Dax per Stundenschlusskurs unterhalb von 23.200 Punkten notiert, wird tendenziell eine größere Verkaufswelle Richtung 22.250 Punkte - potenziell deutlich tiefer - wahrscheinlich. Aus charttechnischer Sicht ist der Weg des geringsten Widerstands klar südwärts.