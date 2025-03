Verlässt Elon Musk DOGE? | Ziele seien quasi erreicht.

Die PCE-Inflation lag im Februar im Vergleich zum Vormonat und Vorjahr im Rahmen der Erwartungen. Die Kernrate liegt aber jeweils leicht über den Zielen. Wirklich entscheidend sind diese Zahlen nicht, zumal sich der Effekt der Zölle erst ab dem März bemerkbar machen werden. Ansonsten ist das Nachrichtenumfeld anhaltend negativ. Lululemon muss die Aussichten genauso senken wie Oxford Industries. Beide betonen, dass Verbraucher durch die Politik von Donald Trump verunsichert seien. Der CEO der Bank of America mahnt, dass die Auto-Zölle zu erhöhten Preisen und einer geringeren Nachfrage führen werden. Eine Zinssenkung sei in diesem Jahr unwahrscheinlich. Elon Musk hat in einem Interview bei FOX angedeutet, dass seine Arbeit bei DOGE dem Ende naht. Er habe die Ziele einer Reduktion der Defizite um rund $1 Bio. nahezu erreicht. Die Aussichten zeigen vor allem, wie schwer Tesla durch das Verhalten von Musk getroffen wurde. Kommende Woche wird der Auto-Riese die Absatzzahlen melden.



00:00 Überblick (u.a. PCE, Verbrauchervertrauen)

02:20 Verlässt Elon Musk DOGE?

05:05 Trump: Widerstand aus dem Lager der Republikaner

07:05 Meldungen: Entlassungen, Pharmaimporte, Airlines, Europa

09:02 Unternehmen kritisieren Trump

10:34 Autopreise werden steigen

12:00 Belastungsfaktoren durch Zölle

12:45 Historisch betrachtet: Entwicklung S&P nach 10% Korrektur

15:47 Europa Verbraucherpreise | Tokio

16:12 Lululemon | Oxford Industries

18:57 Dutch Bros. | IPO CoreWeave

19:47 OpenAI: GPUs schmelzen | AppLovin

22:25 GE Aerospace | Lululemon | Tesla

24:30 Nächste Woche (China, ISM, Arbeitsmarkt, Zölle, TikTok u.a.)

26:55 Deutschland: SPD- Pläne



