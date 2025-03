Deutschland: Kräftige Verluste zum Start

Fortgesetzte Zollsorgen dürften auch am europäischen Aktienmarkt den Wochenstart verhageln. Für den Dax lässt der X-Dax etwa eine Stunde vor Handelsstart einen um rund ein Prozent schwächeren Start bei 22.250 Punkten erwarten. Damit nimmt die Korrektur vom Rekord aus der Vorwoche Fahrt auf - nun gerät auch die 50-Tage-Linie als mittelfristiges Trendbarometer in die Bredouille. Diese Abwärtsbewegung wurde bereits am vergangenen Mittwoch in der Dax Chartanalyse genau so angesagt.

Als nächste Unterstützung kommt das Zwischentief vom Februar bei 22.226 Punkten ins Spiel. Am Mittwoch steht der "Tag der Befreiung in Amerika" an, von dem Präsident Trump seit Wochen spricht und an dem er ein großangelegtes Zollpaket verkünden will. Die bereits angekündigten Auto-Zölle könnten also nur ein Vorgeschmack sein auf weitere Sonderabgaben. "Der 2. April 2025 könnte in die Geschichte eingehen als der Tag, der das Ende einer seit dem Zweiten Weltkrieg andauernden Ära markiert: die eines weitgehend liberalen Welthandels", hieß es von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Was am Mittwoch wohl zu erwarten ist, sagte Trump am Sonntag Journalisten an Bord der Air Force One - nämlich reziproke Zölle gegen alle Länder. Dieses klare Statement schockte dann am Morgen die asiatischen Börsen.

USA: Deutliche Rücksetzer

Die US-Aktienmärkte haben am Freitag ihre Verluste der vergangenen Tage ausgeweitet. Nicht nur der drohende globale Handelskrieg belasteten, sondern auch die Inflationsdaten und die Daten zur Stimmung der US-Verbraucher. "Die Angst vor einer Stagflation nimmt zu und wird die Fähigkeit der US-Notenbank Fed, die Zinsen weiter zu senken, einschränken", konstatierten die Experten der niederländischen Großbank ING.

Eine Stagflation - Kurzwort aus Stagnation und Inflation - bezeichnet eine konjunkturelle Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Wirtschaft nicht wächst und gleichzeitig Inflation herrscht. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial büßte letztlich 1,69 Prozent auf 41.583,90 Punkte ein, womit er auf Wochensicht ein Prozent verlor.

Der breite S&P 500 sank um 1,97 Prozent auf 5.580,94 Zähler und der Nasdaq 100 rutschte um 2,61 Prozent auf 19.281,40 Zähler ab. Auf Wochensicht steht ein Verlust von 2,4 Prozent zu Buche.

Asien: Verluste

Der sich wegen der US-Zollpolitik zunehmend abzeichnende globale Handelskrieg hat die Börsen Asiens auch zum Wochenstart belastet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel zuletzt um rund 4 Prozent. Für den Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um 1,7 Prozent nach unten und der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien sank um rund ein Prozent. Positive Stimmungsdaten auch der chinesischen Industrie stützen sie Stimmung ein wenig im Vergleich zu anderen asiatischen Börsen.

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 38 (39) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BORUSSIA DORTMUND AUF 5 (6) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FORMYCON AUF 32 (42) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NORTHERN DATA AUF 43 (50) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 17,5 (17) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 43 (38) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 41 (40) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT HOCHTIEF AUF 'HOLD' - ZIEL 158 EUR

JEFFERIES SENKT SMA SOLAR AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 20 EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 49 (47) EUR - 'NEUTRAL'

Redaktion onvista/dpa-AFX